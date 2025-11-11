Mynet Trend

Jackie Chan'in öldüğü iddia edildi! Ailesi açıklama yaptı

Dünyaca ünlü oyuncu Jackie Chan'in sosyal medyada yapılan bir paylaşıma göre öldüğü iddia edildi. Ünlü ismin ailesi açıklama yaptı.

Dünyaca ünlü oyuncu ve dövüş sanatları ustası Jackie Chan hakkında öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı.

Jackie Chan in öldüğü iddia edildi! Ailesi açıklama yaptı 1

AİLE AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyada dolaşan paylaşımda uzun yıllardır setlerde yaşadığı fiziksel yaralanmaların yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü. İddiaların ardından ünlü ismin ailesi açıklama yaptı. İddiaların tamamen asılsız olduğu netlik kazandı. Aile, Jackie Chan’in sağlık durumunun iyi olduğunu, çıkan haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Jackie Chan in öldüğü iddia edildi! Ailesi açıklama yaptı 2

