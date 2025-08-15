SPOR

Jackson Muleka’nın yeni takımı açıklanıyor! Al-Kholood'dan ayrılan oyuncu Gençlerbirliği ile görüşüyor...

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Jackson Muleka’nın yeni takımı belli oluyor. Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'dan ayrılan oyuncu Türkiye’den Gençlerbirliği ile görüşüyor.

Burak Kavuncu

Jackson Muleka resmi ayrılığının ardından Türkiye’ye transfer görüşmeleri yapmak için geldi. Türkiye’den hem Gençlerbirliği hem de Gaziantep FK ile görüşen Kongolu oyuncunun kısa süre içerisinde yeni takımı açıklanacak.

GAZİANTEP İLE GÖRÜŞMELERİ DURDU!

Jackson Muleka’nın yeni takımı açıklanıyor! Al-Kholood dan ayrılan oyuncu Gençlerbirliği ile görüşüyor... 1

Gaziantep FK’da Jackson Muleka transferi futbolcunun isteği imza ücreti nedeniyle durdu.

ŞİKAYET ETTİ…

Jackson Muleka’nın yeni takımı açıklanıyor! Al-Kholood dan ayrılan oyuncu Gençlerbirliği ile görüşüyor... 2

Jackson Muleka, ödenmeyen maaşları nedeniyle Al-Kholood'u FIFA'ya şikayet etti. Oyuncu, 2028'e kadar olan alacaklarını talep edecek; bu miktar yaklaşık 10 milyon euro'ya karşılık geliyor.

