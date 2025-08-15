Jackson Muleka’nın yeni takımı açıklanıyor! Al-Kholood'dan ayrılan oyuncu Gençlerbirliği ile görüşüyor...

Jackson Muleka resmi ayrılığının ardından Türkiye’ye transfer görüşmeleri yapmak için geldi. Türkiye’den hem Gençlerbirliği hem de Gaziantep FK ile görüşen Kongolu oyuncunun kısa süre içerisinde yeni takımı açıklanacak.

GAZİANTEP İLE GÖRÜŞMELERİ DURDU!

Gaziantep FK’da Jackson Muleka transferi futbolcunun isteği imza ücreti nedeniyle durdu.

ŞİKAYET ETTİ…

Jackson Muleka, ödenmeyen maaşları nedeniyle Al-Kholood'u FIFA'ya şikayet etti. Oyuncu, 2028'e kadar olan alacaklarını talep edecek; bu miktar yaklaşık 10 milyon euro'ya karşılık geliyor.