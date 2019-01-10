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Sevgili bulamama nedeni çok şaşırttı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 10.01.2019 18:43 | Son Güncelleme

İngiliz milli sporcu Jade Slavin güzelliğine rağmen uzun boylu olmasının ona dezavantaj sağladığını söyledi. Slavin yaşadıklarını hüzünle anlatırken ilginç bir itirafta bulundu.

İşte Jade Slavin'in açıklamaları;

Jade Slavin uzun boyu nedeniyle sevgili bulmakta zorlandığını söyledi

Jade Slavin, küçükken arkadaşlarının uzun boyu nedeniyle kendisiyle alay ettiğini söyledi. Bu nedenle boyunu sevmediğini itiraf eden Jade Slavin, oldukça hüzünlendi.

Jade Slavin, küçükken arkadaşlarının uzun boyu nedeniyle kendisiyle alay ettiğini söyledi. Bu nedenle boyunu sevmediğini itiraf eden Jade Slavin, oldukça hüzünlendi.

Eskiden insanların kendisine 'çirkin' ve 'ucube' dediklerini söyleyen Salvin zor zamanlar geçirmiş.

Eskiden insanların kendisine 'çirkin' ve 'ucube' dediklerini söyleyen Salvin zor zamanlar geçirmiş.

Etrafındakilerin davranışları onu köreltmiş ve utangaç biri haline getirmiş. Kendisini sevmemeye başlamış.

Etrafındakilerin davranışları onu köreltmiş ve utangaç biri haline getirmiş. Kendisini sevmemeye başlamış.

Annesinin yanında defalarca ağladığını ve normal görünümlü olmak istediğini haykırmış.

Annesinin yanında defalarca ağladığını ve normal görünümlü olmak istediğini haykırmış.

Fakat Salvin 16 yaşından sonra modellik yapmaya karar vermiş ve böylece özgüven kazanmak istemiş.

Fakat Salvin 16 yaşından sonra modellik yapmaya karar vermiş ve böylece özgüven kazanmak istemiş.

Ama onun hayatını asıl değiştiren şey 21 yaşında kendisine yapılan İngiltere takımı adına tekvando sporcusu olma teklifiydi.

Ama onun hayatını asıl değiştiren şey 21 yaşında kendisine yapılan İngiltere takımı adına tekvando sporcusu olma teklifiydi.

Bu dalda 2014 yılında Glasgov'da düzenlenen bir organizasyonda ödül almış, sonra da Avrupa şampiyonu olmuş.

Bu dalda 2014 yılında Glasgov'da düzenlenen bir organizasyonda ödül almış, sonra da Avrupa şampiyonu olmuş.

Spordaki başarısı Salvin'e özgüvenini tekrar kazandırmış ve onu güçlü bir kadın haline getirmiş.

Spordaki başarısı Salvin'e özgüvenini tekrar kazandırmış ve onu güçlü bir kadın haline getirmiş.

26 yaşındaki Jade Slavin başarılı bir sporcu olmuş ve ülkesini yıllarca başarıyla temsil etmiş.

26 yaşındaki Jade Slavin başarılı bir sporcu olmuş ve ülkesini yıllarca başarıyla temsil etmiş.

Salvin, 'kusurlarınızı sahiplenin, onlarla kucaklaşın ve kimsenin ışıltınızı söndürmesine izin vermeyin' dedi.

Salvin, 'kusurlarınızı sahiplenin, onlarla kucaklaşın ve kimsenin ışıltınızı söndürmesine izin vermeyin' dedi.

26 yaşındaki Salvin, artık yeni sporcular yetiştiriyor.

26 yaşındaki Salvin, artık yeni sporcular yetiştiriyor.

Fakat Jade Slavin'nin şu sıralar canını sıkan bir sorunu daha var.

Fakat Jade Slavin'nin şu sıralar canını sıkan bir sorunu daha var.

Salvin sevgili bulmakta oldukça güçlük çektiğini itiraf etti.

Salvin sevgili bulmakta oldukça güçlük çektiğini itiraf etti.

Çünkü kendisinden daha uzun erkek bulmakta bir hayli zorlanıyor.

Çünkü kendisinden daha uzun erkek bulmakta bir hayli zorlanıyor.

26 yaşındaki Slavin'nin boyu, 193 cm!

26 yaşındaki Slavin'nin boyu, 193 cm!

Jade Slavin, 'uzun erkek sayısı çok az ve kendime göre birini bulmak haliyle zorlaşıyor' dedi.

Jade Slavin, 'uzun erkek sayısı çok az ve kendime göre birini bulmak haliyle zorlaşıyor' dedi.

Jade Slavin uzun boyu nedeniyle sevgili bulmakta zorlandığını söyledi

Jade Slavin uzun boyu nedeniyle sevgili bulmakta zorlandığını söyledi
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Anahtar Kelimeler:
Jade Slavin Tekvando

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