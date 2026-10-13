Jagiellonia Bialystok - FC Ararat Armenia Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Jagiellonia Bialystok Perşembe 22:00 FC Ararat Armenia

Jagiellonia Bialystok ile FC Ararat Armenia, 15 Ekim 2026 saat 22:00'de Stadion Miejski Bialystok'ta UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Jagiellonia Bialystok, UEFA Avrupa Ligi'nde FC Ararat Armenia'yı ağırlıyor. İki takım için de önemli bir mücadele olacak.

Takımların güncel form bilgileri Jagiellonia Bialystok tüm kulvarlar Jagiellonia Bialystok 1-3 Gornik Zabrze Polonya Ekstraklasa M

Jagiellonia Bialystok 1-2 Polonia Warszawa Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Jagiellonia Bialystok 1-3 Legia Varşova Polonya Ekstraklasa M

Olympiakos 2-1 Jagiellonia Bialystok UEFA Avrupa Ligi M

Wisla Krakow 2-0 Jagiellonia Bialystok Polonya Ekstraklasa M FC Ararat Armenia tüm kulvarlar FC Ararat Armenia 1-1 Alashkert Ermenistan Premier Ligi B

Shirak 1-3 FC Ararat Armenia Ermenistan Premier Ligi G

FC Ararat Armenia 1-4 Sparta Prag UEFA Avrupa Ligi M

FC Ararat Armenia 3-0 Syunik Ermenistan Premier Ligi G

Ararat 0-1 FC Ararat Armenia Ermenistan Premier Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Jagiellonia Bialystok, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet elde ederken, FC Ararat Armenia son 5 oyununda 3 galibiyet kazanmış durumda. Bu durum, maçta Ararat takımı için bir avantaj oluşturuyor.

Eksik Oyuncular Jagiellonia Bialystok 5 eksik Norbert Wojtuszek Cezary Polak Dawid Drachal Dimitris Rallis Zachary Zalewski FC Ararat Armenia 1 eksik Paul Ayongo

Jagiellonia Bialystok kadrosunda Norbert Wojtuszek (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Cezary Polak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Dawid Drachal (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Dimitris Rallis (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Zachary Zalewski (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

FC Ararat Armenia kadrosunda Paul Ayongo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.