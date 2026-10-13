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Jagiellonia Bialystok - FC Ararat Armenia Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Jagiellonia Bialystok, UEFA Avrupa Ligi'nde FC Ararat Armenia ile karşılaşacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Jagiellonia Bialystok - FC Ararat Armenia Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Avrupa Ligi
Jagiellonia Bialystok
Perşembe 22:00
15.10.2026
FC Ararat Armenia
Stadyum: Stadion Miejski Bialystok Yayın: tabii Spor

Jagiellonia Bialystok ile FC Ararat Armenia, 15 Ekim 2026 saat 22:00'de Stadion Miejski Bialystok'ta UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Jagiellonia Bialystok, UEFA Avrupa Ligi'nde FC Ararat Armenia'yı ağırlıyor. İki takım için de önemli bir mücadele olacak.

Takımların güncel form bilgileri
Jagiellonia Bialystok

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Jagiellonia Bialystok 1-3 Gornik Zabrze Polonya Ekstraklasa M
  • 03.10.2026 Jagiellonia Bialystok 1-2 Polonia Warszawa Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M
  • 20.09.2026 Jagiellonia Bialystok 1-3 Legia Varşova Polonya Ekstraklasa M
  • 16.09.2026 Olympiakos 2-1 Jagiellonia Bialystok UEFA Avrupa Ligi M
  • 11.09.2026 Wisla Krakow 2-0 Jagiellonia Bialystok Polonya Ekstraklasa M
FC Ararat Armenia

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 FC Ararat Armenia 1-1 Alashkert Ermenistan Premier Ligi B
  • 20.09.2026 Shirak 1-3 FC Ararat Armenia Ermenistan Premier Ligi G
  • 16.09.2026 FC Ararat Armenia 1-4 Sparta Prag UEFA Avrupa Ligi M
  • 11.09.2026 FC Ararat Armenia 3-0 Syunik Ermenistan Premier Ligi G
  • 05.09.2026 Ararat 0-1 FC Ararat Armenia Ermenistan Premier Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Jagiellonia Bialystok, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet elde ederken, FC Ararat Armenia son 5 oyununda 3 galibiyet kazanmış durumda. Bu durum, maçta Ararat takımı için bir avantaj oluşturuyor.

Eksik Oyuncular

Jagiellonia Bialystok

5 eksik
Norbert Wojtuszek Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Cezary Polak Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Dawid Drachal Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Dimitris Rallis Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Zachary Zalewski Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

FC Ararat Armenia

1 eksik
Paul Ayongo Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Jagiellonia Bialystok kadrosunda Norbert Wojtuszek (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Cezary Polak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Dawid Drachal (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Dimitris Rallis (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Zachary Zalewski (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

FC Ararat Armenia kadrosunda Paul Ayongo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Jagiellonia Bialystok - FC Ararat Armenia maçı ne zaman?

15 Ekim 2026

Jagiellonia Bialystok - FC Ararat Armenia maçı saat kaçta?

22:00

Jagiellonia Bialystok - FC Ararat Armenia maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Jagiellonia Bialystok - FC Ararat Armenia maçında hangi oyuncular eksik?

Norbert Wojtuszek, Cezary Polak, Dawid Drachal, Dimitris Rallis, Zachary Zalewski ve Paul Ayongo.

Jagiellonia Bialystok ve FC Ararat Armenia'nın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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