Jagiellonia Bialystok - FC Ararat Armenia Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Jagiellonia Bialystok ile FC Ararat Armenia, 15 Ekim 2026 saat 22:00'de Stadion Miejski Bialystok'ta UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Jagiellonia Bialystok, UEFA Avrupa Ligi'nde FC Ararat Armenia'yı ağırlıyor. İki takım için de önemli bir mücadele olacak.
Jagiellonia Bialystok, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet elde ederken, FC Ararat Armenia son 5 oyununda 3 galibiyet kazanmış durumda. Bu durum, maçta Ararat takımı için bir avantaj oluşturuyor.
Jagiellonia Bialystok kadrosunda Norbert Wojtuszek (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Cezary Polak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Dawid Drachal (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Dimitris Rallis (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Zachary Zalewski (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
FC Ararat Armenia kadrosunda Paul Ayongo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
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