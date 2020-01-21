Jahovic ve Guilherme'nin düşüşü Yeni Malatyaspor’u vurdu

Gösterdikleri başarılı performansla ilk yarının 12 haftalık bölümünde Yeni Malatyaspor’un skor yüküne önemli katkı yapan Jahovic ile Guilherme, sonraki süreçte düşüş içerisine girerek adeta isimlerini unutturdu.
Ligde uzun bir aradan sonra geçen haftaki Başakşehir maçında fileleri sarsan Adis Jahovic, toplamda 10 gole ulaştı. Guilherme ise 6 asistlik performansını haftalardır yukarıya taşıyamadı.
Takımdaki kötü gidişatın Sergen Yalçın’ın ayrılığıyla sonuçlanması üzerine gözler bu ikilinin üzerine çevrildi.
Transferde adı Beşiktaş ile sık sık anılan Brezilyalı Guilherme, ikinci yarının ilk maçında Medipol Başakşehir karşısında vasatı aşamazken, golcü Jahovic ise takımının tek golünü kaydederek uzun bir aradan sonra skor üretme başarısı gösterdi.
(İHA)
Fatih Terim onu çok istemişti!
G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi
Ali Koç: Türk futbolu çöktü
İşte Victor Moses'in yeni takımı
Aziz Yıldırım 'Tehdit' davasında flaş gelişme
Yeni yıldız adayı Serkan Asan
Samsunspor'da anma töreni
Rebocho'nun sözleşmesinde ilginç madde
Son 14 sezonun en kötüsü
Chelsea'den Trabzonspor'a geliyor
Ronaldo yine maça damga vurdu
Cengiz şov yaptı, Roma kazandı!
Ara transferde bir bomba daha patladı
Haaland Dortmund'u uçurdu!
Okuyucu Yorumları 1 yorum