JAK timleri Cıbıltepe'de sorunsuz kayak tatili için hazırlık yapıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kış sezonunda turistlerin güven içinde tatil yapması için çalışıyor.

Kışın yerli ve yabancı kayak tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezinde olası sorunlara karşı İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri gece gündüz görev yapıyor.

JAK timleri, kışın kayak merkezinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı "daima hazır" olmak için tatbikat yaptı.

Senaryo gereği, 2 bin 634 rakımdaki kayak merkezinde, elektrik kesintisi ve beraberinde telesiyej sisteminde yaşanan arıza nedeniyle bazı turistler mahsur kaldı.

İhbarı alır almaz hızlıca bölgeye intikal eden JAK timleri, halatlarla kurdukları makara sistemiyle telesiyejdeki turistleri güvenle tek tek indirdi.

JAK timleri, farklı senaryolar üzerinde tatbikatlarını sürdürecek.

