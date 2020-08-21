Jakub Moder'den Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın ilgilendiği Lech Poznan'ın orta saha oyuncusu Jakub Moder geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

21 yaşındaki genç futbolcunun transferi için TRT Spor'un haberine göre Leipzig de devreye girdi. Öte yandan Jakub Moder, bu sezon takımda kalacağına yönelik sinyal verdi.

Jakub Moder yaptığı açıklamada, "Çok uyumlu çalışıyoruz. Hayalim, Lech Poznan'da Polonya Ligi ve Polonya Kupası şampiyonluğu. Takımda atmosfer harika. Hazırlık sürecinde çok iyi uyum sağladık. Sanırım ligde de bu şekilde devam edecek." dedi.

