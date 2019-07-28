Jakuziden mikrop kapınca neredeyse bacağını kaybediyordu!

ABD'nin India eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki 2 çocuk annesi Taylor Bryant jakuziden çok ender kapılan bir mikrop kaptı. Taylor' ın kaptığı bu mikrobun göllerden ve havuzlardan da kapılabileceği öğrenildi.

BACAĞINDA KAŞINTI BAŞLADI

Taylor jakuzide çocukları ile geçirdiği günden sonra kendisini halsiz hissetmeye başladığını söyledi. Taylor gece yarısı bacağında çok şiddetli bir kaşıntıyla uyandığını bildirdi. Bir süre sonra Taylor'In bacağında döküntü şeklinde ağrılar yaralar oluşmaya başladı. Kendini iyi hissetmeyen Taylor hastaneye gitmeye karar verdi.

DOKTORLAR İLK BAŞTA ANLAMADI

Doktorlar Taylor'ın durumunu ilk başta anlayamadılar, fakat sonra yaptıkları testler sonucunda Taylor'ın jakuziden çok ender görülen bir mikrop kaptığı anlaşıldı. Doktorlar Taylor'ı 4 gün hastanede yatırdı ve yüksek dozda antibiyotik tedavisi uyguladılar.

BACAĞI KESİLEBİLİRDİ

Kullandığı ilaçlar Taylor'ın enfeksiyonuna tam 2 hafta etki etmedi. Doktorlar, Tyler'ın bacağının kesilmesi gerekebileceğini söyledi. 2 haftanın sonununda ilaçlar etki etmeye başladı ve anne Taylor'ın bacağının kesilmesine gerek kalmadı. Taylor bu geçirdiği süreci "doğumdan bile daha acılıydı" diyerek tanımladı.

ARTIK JAKUZİLER EN BÜYÜK KABUSU

Taylor, "eskiden jakuzileri rahatlatıcı olduğu düşünürdüm, şimdi ise en büyük kabusum oldular" dedi.

