Mynet Trend

Jakuziden mikrop kapınca neredeyse bacağını kaybediyordu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 28.07.2019 05:33 | Son Güncelleme

Taylor Bryant, jakuziden çok ender kapılan bir mikrop kaptı. Kaptığı mikrop sonucunda Taylor'ın bacağında ciddi bir enfeksiyon oluştu ve doktorlar bacağın kesilmesi gerekebileceğini söyledi. Uzun süren bir tedavi süresinden sonra Taylor sağlına kavuştu.

ABD'nin India eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki 2 çocuk annesi Taylor Bryant jakuziden çok ender kapılan bir mikrop kaptı. Taylor' ın kaptığı bu mikrobun göllerden ve havuzlardan da kapılabileceği öğrenildi.

BACAĞINDA KAŞINTI BAŞLADI

Taylor jakuzide çocukları ile geçirdiği günden sonra kendisini halsiz hissetmeye başladığını söyledi. Taylor gece yarısı bacağında çok şiddetli bir kaşıntıyla uyandığını bildirdi. Bir süre sonra Taylor'In bacağında döküntü şeklinde ağrılar yaralar oluşmaya başladı. Kendini iyi hissetmeyen Taylor hastaneye gitmeye karar verdi.

DOKTORLAR İLK BAŞTA ANLAMADI

Doktorlar Taylor'ın durumunu ilk başta anlayamadılar, fakat sonra yaptıkları testler sonucunda Taylor'ın jakuziden çok ender görülen bir mikrop kaptığı anlaşıldı. Doktorlar Taylor'ı 4 gün hastanede yatırdı ve yüksek dozda antibiyotik tedavisi uyguladılar.

BACAĞI KESİLEBİLİRDİ

Kullandığı ilaçlar Taylor'ın enfeksiyonuna tam 2 hafta etki etmedi. Doktorlar, Tyler'ın bacağının kesilmesi gerekebileceğini söyledi. 2 haftanın sonununda ilaçlar etki etmeye başladı ve anne Taylor'ın bacağının kesilmesine gerek kalmadı. Taylor bu geçirdiği süreci "doğumdan bile daha acılıydı" diyerek tanımladı.

ARTIK JAKUZİLER EN BÜYÜK KABUSU

Taylor, "eskiden jakuzileri rahatlatıcı olduğu düşünürdüm, şimdi ise en büyük kabusum oldular" dedi.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladıArka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladı
Burada gizlenmiş kurbağayı bulabilecek misiniz?Burada gizlenmiş kurbağayı bulabilecek misiniz?
90'lı yıllarda nasıl bir çocukluk geçirdik?90'lı yıllarda nasıl bir çocukluk geçirdik?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
jakuzi mikrop

En Çok Okunan Trend Haberler

Tekneden düşen 13 yaşındaki çocuk kayboldu

Tekneden düşen 13 yaşındaki çocuk kayboldu

Ünlü sporcu arabasında 50 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Ünlü sporcu arabasında 50 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Genç kıza dehşeti yaşattı! Yumrukladı, bayılttı, tekme attı!

Genç kıza dehşeti yaşattı! Yumrukladı, bayılttı, tekme attı!

Beşiktaş taraftarı sahaya girdi, ortalık karıştı!

Beşiktaş taraftarı sahaya girdi, ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burada gizlenmiş kurbağayı bulabilecek misiniz?

Burada gizlenmiş kurbağayı bulabilecek misiniz?

90'lı yıllarda nasıl bir çocukluk geçirdiğimizi bütün samimiyeti ile çizimlerine döken İranlı illüstratör...

90'lı yıllarda nasıl bir çocukluk geçirdik?

Ankara'da öfkeli sürücü, tartıştığı kişinin aracına böyle çarptı

Öfkeli sürücü kendisini kaybetti

E-5 Karayolu’nda korkutan kaza! Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Korkutan an! Metrelerce sürüklendi

Elindeki sunroof camıyla otomobilleri parçaladı

Uyuşturucu kullanıp dehşet saçtı

Örümcek adamı aratmayan hırsız kamerada

Görenleri şoke eden olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.