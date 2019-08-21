James Bond’un 25’inci filminin adı belli oldu

Daniel Craig’in beşinci ve son kez James Bond karakterini canlandırdığı Bond serisinin 25’inci filminin adı No Time To Die olarak açıklandı.

Britanyalı yazar Ian Fleming’in ajan karakterinin maceralarını anlattığı kitap serisinden uyarlanan ‘Bond serisi’ filmlerinden ayrı olarak, No Time to Die yapımının senaryosu uyarlama değil, tamamen orijinal.

True Detective ve Beasts of No Nation gibi yapımlarla tanınan Cary Fukunaga'nın yönetmenliğini üstlendiği No Time To Die filminin adı Twitter üzerinden açıklandı.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s — James Bond (@007) August 20, 2019

Filmde, aktif görevden çekilerek Jamaika'da sakin bir yaşam sürmekte olan James Bond'un CIA'den eski arkadaşı Felix Leiter'ın (Jeffrey Wright) kendisinden yardım istemesi üzerine yeniden sahalara dönmesi hikayesi işleniyor. Kaçırılan bir bilim insanını kurtarma görevine çıkan 007, 'beklenenden çok daha tehlikeli ve yeni teknolojiyle donatılmış bir düşmanla' mücadele edecek.

Oyuncu kadrosunda, ABD’li oyuncu Rami Malek’in de bulunduğu film Türkiye’de de Britanya’da olduğu gibi 3 Nisan’da vizyona girecek.



