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James Harden'dan San Antonio Spurs potasına 61 sayı

NBA HABERLERİ  | 23.03.2019 10:30 | Son Güncelleme

James Harden'ın 61 sayı ürettiği maçta Houston Rockets, sahasında San Antonio Spurs'ü 111-105 yendi.

James Harden'dan San Antonio Spurs potasına 61 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, all-star oyun kurucusu James Harden'ın 61 sayı attığı maçta San Antonio Spurs'ü 111-105 yendi. NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Houston Rockets, sahasında San Antonio Spurs'ü 111-105 yenerek bu sezon 46. galibiyetini aldı. Spurs karşısında 61 sayı, 7 ribaunt, 1 asistlik performansıyla takımının ulaştığı skorun yarısından fazlasını üreten 29 yaşındaki James Harden, ocak ayında New York Knicks maçında kırdığı kariyer rekorunu egale etti.

Harden ayrıca Wilt Chamberlain, Kobe Bryant ve Michael Jordan'ın ardından tek sezonda birden fazla maçta 60 ve üstü sayıya ulaşan dördüncü isim oldu. Ev sahibi ekipte Chris Paul 18 sayı, Clint Capela 16 ribauntla galibiyete katkıda bulundu. Konuk takımda ise Bryn Forbes 10, Derrick White 18, DeMar DeRozan 16 sayıyla maçı tamamladı.

CAVALİERS SAHASINDA KAYBETTİ

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Los Angeles Clippers'a 110-108 yenildi. Karşılaşmada 34 dakika süre alan Cedi Osman, 11 sayı, 2 ribaunt, 3 asistle oynarken, Kevin Love 22, Colin Sexton ve Jordan Clarkson, 20'şer sayılık performans sergiledi. Üst üste dördüncü galibiyetini elde eden Clippers'ta rakip potaya 27 sayı gönderen Danilo Gallinari, maçın en skorer ismi oldu.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 123-119

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 108-110

New York Knicks-Denver Nuggets: 93-111

Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 109-116

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 111-105

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 116-87

Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets: 106-111

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