SPOR

James Harden son saniye basketiyle Warriors'ı yıktı

NBA HABERLERİ  | 04.01.2019 10:28 | Son Güncelleme

Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın 44 sayı, 15 asist ve 10 ribauntluk performansıyla Golden State Warriors'ı uzatmalarda yendi.

James Harden son saniye basketiyle Warriors'ı yıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) uzatmaya giden mücadelede Houston Rockets, deplasmanda Golden State Warriors'ı 135-134 mağlup etti. NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerin uzatmaya giden çekişmeli mücadelesinde, Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın son saniyelerde bulduğu üçlüğün yardımıyla deplasmanda Golden State Warriors'ı 135-134 yendi.

Sezonun 22. galibiyetine ulaşan Rockets'ta Harden 44 sayı, 15 asist ve 10 ribauntluk performansıyla "triple-double" yaparak galibiyette baş rolü oynadı. Clint Capela 29 sayı ve 21 ribaunt, Austin Rivers 18, Danuel House 17, Gerald Green 16 sayıyla galibiyete katkı sağlayan oyuncular oldu. Bu sezon 14. kez kaybeden Warriors'ta Stephen Curry 35 sayı ve 6 ribaunt, Kevin Durant ve Klay Thompson 26'şar sayılık performans sergiledi.

DeRozan'dan triple-double

Son haftaların formda ekibi San Antonio Spurs, sezonun 22. galibiyetini konuk ettiği Toronto Raptors'ı 125-107 mağlup ederek aldı. Spurs'te DeMar DeRozan 21 sayı, 14 ribaunt ve 11 asistle kariyerinin ilk triple-double'ını yaparken, LaMarcus Aldridge 23, Bryn Forbes 20, Derrick White 19 sayıyla galibiyete destek verdi. Sezonun 12. mağlubiyetini alan Raptors'ta Kawhi Leonard 21, Delon Wright 15, Serge Ibaka ve Norman Powell'in 14 saylık performansları galibiyet için yeterli olmadı.

Nuggets liderliğini sürdürdü

Batı Konferansı lideri Denver Nuggets ise konuk olduğu Sacramento Kings'i 117-113'lük skorla geçerek sezonun 25. galibiyetini elde etti. Nuggets'ta 36 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle Jamal Murray ve 26 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle Nikola Jokic takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu. Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 19'da eşitlenen Kings'te Buddy Hield 29 sayı, Nemanja Bjelica ise 17 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 1 blok, Bogdan Bogdanovic 14 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı. NBA'e 10 maçla devam edilecek.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
houston rockets james harden golden state warriors NBA

En Çok Okunan Haberler

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

G.Saray'da bir ayrılık daha! KAP'a bildirildi

G.Saray'da bir ayrılık daha! KAP'a bildirildi

G.Saray istedi, İtalya'ya gitti!

G.Saray istedi, İtalya'ya gitti!

Trabzonspor ve Beşiktaş Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor ve Beşiktaş Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

Diagne çılgınlığı tüm dünyayı sardı

Diagne çılgınlığı tüm dünyayı sardı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Lakers'ı Bogdanovic yıktı

Lakers'ı Bogdanovic yıktı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Westbrook tarihe geçti

Westbrook tarihe geçti

NBA FETÖ'cü Enes Kanter'i yok saydı!

NBA FETÖ'cü Enes Kanter'i yok saydı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
James Harden son saniye basketiyle Warriors'ı yıktı

Harden son saniye basketiyle Warriors'ı yıktı

Philadelphia 76ers'ı Embiid taşıdı

76ers'ı Embiid taşıdı

Sacramento Kings 108 - 113 Portland Trail Blazers

Jusuf Nurkic'ten ilginç istatistik

Golden State Warriors farklı kazandı

Warriors farklı kazandı

Furkan Korkmaz'dan Trail Blazers potasına 10 sayı

Furkan'dan Blazers potasına 10 sayı

Washington Wizards John Wall'un sezonu kapattığını açıkladı

Wall sezonu kapattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.