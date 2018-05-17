Jan Olde Riekerink Heerenveen ile sözleşme imzaladı!

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Heerenveen, teknik direktörlük görevine Galatasaray'ın eski hocası Jan Olde Riekerink'i getirdi.

Hollanda Eredivisie Avrupa Ligi Play Off yarı finalinde Utrecht'e elenen Heerenveen'de teknik direktör Jurgen Streppel'in görevine son verildi. Heerenveen takımı resmi sosyal medya hesabından Riekerink'in göreve geldiğini resmen açıkladı.

Jan Olde Riekerink, Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı. Hollandalı teknik adam daha önce Emmen ve Gent ekipleri de çalıştırmıştı.





