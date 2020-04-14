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Jandarma ekipleri Emine ninenin gönlüne dokundu

VAN HABERLERİ  | 14.04.2020 11:47 | Son Güncelleme

Van'ın Edremit ilçesinde jandarma ekipleri, evinde ziyaret ettiği 122 yaşındaki Emine Baytar'ın ihtiyaçlarını karşılayarak hem gönlüne dokundu hem de hayır duasını aldı - Emine Baytar: - "Allah devletimize zeval vermesin, bizi hiç yalnız bırakmıyor"

MESUT VAROL / ÖZKAN BİLGİN - İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan Emine Baytar'ı evinde ziyaret ederek, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında yardımda bulundu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında illerde valilik, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çalışmalara destek sunarak evlerinden çıkamayan yaşlıları ziyaret eden jandarma ekipleri, hazırladıkları gıda kolileri ile "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında ödenen biner liralık sosyal destek yardımını da hak sahiplerinin evlerine ulaştırıyor.

Edremit ilçesi Andaç Mahallesi'nde 65 yaşındaki oğlu Faris Baytar, gelini ve torunlarıyla yaşayan, nüfus cüzdanı bilgilerine göre 1898 Kafkasya doğumlu Emine nineyi ziyaret eden jandarma ekipleri, yaşlı kadına bin liralık sosyal destek ödemesi yaptı.

Daha önce de gıda yardımı yaptıkları Emine ninenin hayır duasını alan ekipler, yaşlı kadının ortopedik yatak talebini karşılama sözü verdi.

- "Allah devletimize zeval vermesin"

Yardımına koştukları jandarma ekiplerine teşekkür eden Emine nine, "Allah devletimize zeval vermesin, bizi hiç yalnız bırakmıyor." dedi.

Faris Baytar da koronavirüs salgını nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçtiklerini, bugünlerde devletin yaşlılar için imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Annesinin ilerleyen yaşı nedeniyle konuşmakta güçlük yaşadığını anlatan Baytar, "Bugün jandarmamız sosyal yardımı eve gelerek teslim etti. Annemin yatak isteğini de karşılayacaklarını söylediler. Annem onlar için dua etti. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Mahalle Muhtarı Hudeda Efe de devletin yaşlıları çok önemsediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Devletimiz yardımları vatandaşlarımızın ayağına kadar getiriyor. Özellikle yaşlılarımıza çok sahip çıkılıyor. Yaşlı ninemiz devletinden çok memnun. Bütün sosyal yardımlardan faydalanıyor. Devletimizin onun için bütün olanakları sunuyor. Bugün de jandarmamız ninemizi ziyaret etti, hayır duasını aldı."

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"Vefa Sosyal Destek Grubu" 122 yaşındaki nine Edremit koronavirüs Van

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