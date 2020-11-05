Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Tekirdağ Valisi Yıldırım'a ziyaret

TEKİRDAĞ (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Çetin, Tekirdağ Valiliğine geçti.

Vali Yıldırım tarafından valilik önünde karşılanan Çetin, şeref defterini imzaladı.

Çetin, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Vali Yıldırım ile görüştü.

Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çetin'e teşekkür etti.

Ziyarette, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Kılıç da yer aldı.

