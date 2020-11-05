YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Tekirdağ Valisi Yıldırım'a ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Tekirdağ Valisi Yıldırım'a ziyaret

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 05.11.2020 16:44 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Tekirdağ Valisi Yıldırım'a ziyaret

TEKİRDAĞ (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Çetin, Tekirdağ Valiliğine geçti.

Vali Yıldırım tarafından valilik önünde karşılanan Çetin, şeref defterini imzaladı.

Çetin, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Vali Yıldırım ile görüştü.

Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çetin'e teşekkür etti.

Ziyarette, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Kılıç da yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
İzol’dan Biden uyarısı
İzol’dan Biden uyarısı
Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri
Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
06:12
Sabah
07:39
Öğle
12:59
İkindi
15:43
Akşam
18:09
Yatsı
19:30

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Gündüz Eczanesi
Cerkezkoy
Okay Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Başar Eczanesi
Malkara
Sema Eczanesi
Suleymanpasa
Ersöz Eczanesi
Suleymanpasa
Deniz Eczanesi
Saray
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kapalı Pazaryeri hizmete girmek için gün sayıyor
Kapalı Pazaryeri hizmete girmek için gün sayıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Çorlu’da Narkotik Operasyonu
Çorlu’da Narkotik Operasyonu
Tekirdağ Valisi Yerlikaya`dan Can Tekstil`e Ziyaret
Tekirdağ Valisi Yerlikaya`dan Can Tekstil`e Ziyaret
Çorlu Reyap Hastanesinden Nadir Görülen Mermer Kemik Hastalığına Başarılı Operasyon
Çorlu Reyap Hastanesinden Nadir Görülen Mermer Kemik Hastalığına Başarılı Operasyon
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.