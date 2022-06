Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü Bolu, Karabük, Kocaeli ve Düzce'de kutlandı

Bolu, Karabük, Kocaeli ve Düzce'de, jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıt Park'ta düzenlenen törende, Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Saygılı, Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarmasının kurulduğu günden bu yana ülkenin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkın hizmetinde olduğunu söyledi.

Jandarmanın, yurdun her köşesinde halkla iç içe olarak büyük özveri ve heyecanla görev yaptığını dile getiren Saygılı, modern teknolojinin bütün imkanlarını etkinlikle kullanabilen, milli, ahlaki ve mesleki değerle yetişmiş personeliyle üstün vazife içerisinde olduğunu kaydetti.

İl Jandarma Komutanlığında devam eden programda, arama kurtarma köpeği "Lady" ile bomba köpeği "Ödül" gösteri yaptı.

Motosikletli Jandarma Timi ile Jandarma Özel Asayiş Komando Bölüğünün geçişlerinin izlendiği etkinlikte, teşkilat birimlerinin stantları gezildi.

- Karabük

Karabük'te Vali Fuat Gürel, teşkilatın 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve jandarma personelinden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Gürel, yaptığı konuşmada, "Kolluk kuvvetlerimizin önemli bir parçasını oluşturan, ülkemizin iç güvenliğini sağlayan jandarma teşkilatımız; eğitimli personeli, donanımı, disiplini, vatan sevgisi, üstün vazife bilinci ve kabiliyetiyle 183 yıldır görev ve sorumluluklarını azim ve kararlılıkla yerine getirmektedir." diye konuştu.

Daha sonra Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gümüş tarafından çelenk sunuldu.

- Kocaeli ve Düzce

Kocaeli'de İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı ve jandarma personeli, Vali Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

Yavuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Jandarma teşkilatımız kurulduğu günden bu yana vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlarken diğer taraftan yurt içinde ve sınırlarımızın ötesinde terörle mücadelede göstermiş oldukları kahramanlık ve özveri nedeniyle milletimizin takdirini toplamış ve her daim aziz milletimizin gurur duyduğu bir teşkilat olmuştur. Bu vesileyle teşkilatımızın her bir mensubuna bugüne kadar yapmış oldukları hizmetler vesilesiyle ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Düzce'de jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş, Anıtpark'taki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yüzbaşı Muhammed Hanifi Alemdarlar, başarılarla dolu 183 yılık köklü tarihe sahip teşkilatın bugüne kadar yüce milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu belirtti.

Alemdarlar, "Milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını koruma, pekiştirme ve daha da güçlendirme azim ve kararlılığındayız." dedi.

Etkinlik, şehitlikteki anma programıyla devam etti.

İl Jandarma Komutanı Akkaş ve beraberindekiler, Düzce Valisi Cevdet Atay'ı da ziyaret etti.