YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

BURSA HABERLERİ  | 06.01.2021 17:07 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde uyuşturucu madde bulunduran Ü.Ş.

Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde uyuşturucu madde bulunduran Ü.Ş. gözaltına alındı.
Gelen istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Yenişehir ilçesi Söylemiş Mahallesinde ikamet eden Ü.Ş.’nin evine düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince ortak olarak düzenlendi.
Evde yapılan aramalarda 455 gram esrar, bir miktar metamfetamin, 1 adet tabanca ve şarjör ile 2 adet uyuşturucu içmede kullanılan aparat ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı! Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı!
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi

Bursa Namaz Vakitleri 6 Ocak Çarşamba

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:15
İkindi
15:39
Akşam
18:00
Yatsı
19:24

Bursa Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Çarşamba

Altın Eczanesi
Nilufer
Altın Eczanesi
Nilufer
Altın Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.