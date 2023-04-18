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Jandarmadan kaçakçılara darbe: Yüzlerce parça tarihi eser ele geçirildi

18.04.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılara darbe indirdi. Onlarca parça tarihi eser ele geçirildi.

Jandarmadan kaçakçılara darbe: Yüzlerce parça tarihi eser ele geçirildi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 5 adet Osmanlı dönemine ait madalya, 1 adet Arapça yazılı nutuk kitabı, 10 adet köstekli cep saati, 1 adet barometre, 30 adet Bizans ve Roma dönemine ait yüzük, 133 adet obje ve 10 adet sikke olmak üzere toplam 190 adet tarihi eser ele geçildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan bir kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, jandarma ekipleri kaçakçılık, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadeleden vazgeçilmeyeceğinin vurgusunu yaptı.

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