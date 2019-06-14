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Jandarmadan Tolgay Arslan'lı tanıtım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.06.2019 20:26 | Son Güncelleme

Çorum'da bedelli askerlik yapan Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, jandarma teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında açılan tanıtım standında vatandaşlarla bir araya geldi.

Jandarmadan Tolgay Arslan'lı tanıtım

Milli futbolcu Arslan, Çorum Jandarma Komutanlığı tarafından kentteki bir AVM'de açılan tanıtım standında jandarma personeli olarak görev aldı. Jandarma üniformasıyla etkinliğe katılan Arslan, vatandaşlardan ilgi gördü. Bazı vatandaşlar Arslan ile fotoğraf çekinmek için sıraya girerken, bazıları da askerlik hakkında sohbet etti. Çorum Jandarma Asayiş Şube Müdürü Yüzbaşı Murat Atak, gazetecilere yaptığı açıklamada, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü vatandaşlarla birlikte kutladıklarını söyledi.

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Aslan'ın bedelli askerliğinin jandarmanın kuruluş yıl dönümüne denk geldiğini aktaran Atak, "Tolgay ve diğer profesyonel futbolcu Musa Çağıran ile birlikte standımızda vatandaşlarımıza jandarma teşkilatını anlatıyoruz" dedi.

Vatandaşların standa yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Atak, "Vatandaşlarımız standımıza yoğun ilgi gösteriyor. Hem futbolcularla fotoğraf çekiniyorlar, hem de jandarma teşkilatı hakkında bilgileniyorlar. Burada vatandaşlarımıza nasıl asker olunduğu, vatandaşa verdiğimiz hizmetler ve kurum yapısı hakkında bilgi veriyoruz. Ayrıca çocukları trafik güvenliği ve yaya önceliği konularında da uygulamalı olarak bilgilendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
tolgay arslan Jandarma Teşkilatı

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