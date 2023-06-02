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  4. Jandarmanın başvurusuyla 343 internet adresine erişim engellendi

Jandarmanın başvurusuyla 343 internet adresine erişim engellendi

02.06.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Jandarma Komutanlığınca incelenen 2 bin 460 sosyal medya hesabı ve internet sitesinden 343'ü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirilerek engellendi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, 26 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 2 bin 460 sosyal medya ve internet adresinin incelendiği belirtildi.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 248 ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 95 internet sitesi, BTK'ye bildirilerek bu adreslere erişim engellendi.

Ayrıca bu yıl yapılan siber saldırı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Beypazarı, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde nitelikli dolandırıcılık ve Haymana ilçesinde sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçları Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.

Siber saldırı olaylarına ilişkin 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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