Jandarmanın motosikletli trafik ve asayiş timleri Bursa'da yetişiyor

Trafik ihtisasına seçilen jandarma astsubaylarına yönelik kursa katılan personel, trafik mevzuatı, denetimi ve planlama esasları, alkol test cihazı kullanımı ve kalibrasyon ayarları, görüntülü radar hız tespit kayıt cihazının kullanımı, sürücü belgeleri ile tescil belgeleri sahteciliği, trafik kontrol uygulaması, dijital sayısal takograf, trafik kazası tespit tutanağının düzenlenmesi ile kaza yeri inceleme ve bilirkişilik eğitimleri alıyor.

Kışlada, trafik, motosiklet güvenli ve ileri sürüş teknikleri, tehlikeli madde taşımacılığı denetimi, kaza araştırma, inceleme ve trafik eğitimcisi gibi kurslar veriliyor.

UĞUR ULU - Kuruluşunun 182'nci yılını kutlayan Jandarma Genel Komutanlığına bağlı trafik birimleri ile motosikletli trafik (Hızır) ve motosikletli asayiş (Huzur) timlerinde görev yapacak personel, Bursa 'daki yerleşkede zorlu eğitimlerden geçiriliyor.

Motosiklet güvenli sürüş teorisi, pasif güvenlik, korumalı kıyafet ve önemi, ileri seviye görüş, yol tutuşu ve yolda konumlanma, güvenlik balonu, hız, vites, frenleme, sollama, viraj, risk alma biçimi ve yolculu sürüşü konularındaki eğitimler görsel materyallerle destekleniyor.

Kapalı alan hakimiyeti bölümünde ise kursa katılan personel, kışla içindeki pistlerde uzman eğiticiler tarafından binme, inme, fren, park etme, düşen motosikleti kaldırma, slalom yavaş sürüş, sekiz çizme ve dar alanda seri manevra, çember, kalan hız, artçılı fren, slalom, yavaş sürüş, artçılı artan slalom ve engelden kaçma konularında uygulamalı eğitime tabi tutuluyor.

- Hızır ve Huzur timlerinin eğitimleri

Ayrıca, motosikletleriyle zorlu arazi şartlarında görev yapacak Hızır ve Huzur timlerine, kışladaki kros parkurunda aksiyon filmlerini aratmayan uygulamalı sürüş eğitimleri düzenleniyor.

Birlik dışı yol sürüş eğitimleri kapsamında da güvenlik ve hakimiyet, konumlanma, ayna kullanımı, cankurtaran bakış, tehlike algılaması ve yöntemi, planlama ve öngörü, vites kullanımı ve debriyaj kontrolü, hızlanma duygusu, fren kullanımı, yönlendirme ve sinyal kullanımı, dönüş, sollama, odaklanma ve konsantrasyon, yavaş sürüş, nezaket ve saygı konularında uygulamalı sürüş eğitimleri yapılıyor.