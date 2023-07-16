Jane Birkin hayatını kaybetti! İngiliz şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

İngiliz aktrist ve şarkıcı Jane Birkin hayata gözlerini yumdu. Jane Birkin ile ilgili yapılan açıklamada ünlü sanatçının Fransa’nın başkenti Paris’teki evinde ölü bulunduğu belirtildi. İşte Jane Birkin'in ölümü hakkında detaylar...

JANE BİRKİN NEDEN ÖLDÜ?

Jane Birkin’in son dönemde sağlık sorunları yaşadığı ve evinde ölü bulunduğu belirtildi.

Birkin, Mayıs ayında konserlerini iptal etmiş ve yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Ben her zaman büyük bir iyimser oldum ve sizlerin karşısına çıkıp konser vermek için biraz daha zamana ihtiyacım olduğunu anladım”

JANE BİRKİN KİMDİR?

Jane 14 Aralık 1946 yılında İngiltere'nin Londra şehrinde dünyaya geldi.

Jane Birkin, 1960'ların sonunda ve 1970'lerde Fransız şarkıcı ve oyuncu eşi Serge Gainsbourg ile söylediği şarkılarla adından söz ettirmiştir.

Jane Birkin, 1960 yılların sonuna doğru birçok başarılı şarkı kaydetti.

Serge Gainsbourg ile yaptığı düetlerle adından söz ettirdi.

"Je t'aime... moi non plus" adlı şarkısı büyük bir hit oldu. Bahsi geçen şarkı, cinsellik içeren sözleri nedeniyle tartışmalara yol açsa da popülerlik kazandı ve uluslararası çapta tanınmasını sağladı.

Öte yandan Jane Birkin film sektöründeki başarısıyla da bir döneme damga vurdu.

Çok sayıda Fransız filmi ve İngiliz yapımında rol aldı.

Jane Birkin, 1965'ten 1968'e kadar James Bond filmlerinin bestecisi John Barry ile evliydi. Kızları Kate Barry 1967'de dünyaya geldi. Moda fotoğrafçılığı yapan Kate Barry, 2013'te Paris'teki evinin penceresinden düşerek hayayını kaybetti.

En büyük aşkı Serge Gainsbourg ile "Slogan" filminin setinde tanıştı. 1980'de ayrılmalarına rağmen dostlukları hep devam etti. Bu ilişkiden oyuncu ve şarkıcı olarak ünlenen kızı Charlotte Gainsbourg doğdu.

Serge Gainsbourg, 1991’de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Birkin'in üçüncü kızı Lou Doillon, 1982'de yönetmen Jacques Coillon'dan dünyaya geldi.

Jane Birkin, şarkıcılığın ve oyunculuğun yanı sıra kadın hakları savunuculuğuyla da tanınıyordu.

