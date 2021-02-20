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Japon filmleri: Hollywood bahane Japon filmleri şahane

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 20.02.2021 14:31 | Son Güncelleme:
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Japon filmleri: Hollywood bahane Japon filmleri şahane

Uzakdoğu sineması Hollywood klişelerinden bıkanlar için harika bir liman olmuştur. Japon filmleri, çok bilinmese de birçok Avrupa ve Hollywood filmine esin kaynağı olmuştur. Aksiyondan savaşa Japon film önerileri ile karşınızdayız.

Baştan söylememiz gerekir ki; en iyi Japon filmleri klasiklerdir. Ancak, yeni başlayanlar için ağır olacağını düşündüğümüzden daha popüler olanlardan oluşan bir liste hazırladık. Hatta Japon sinemasına sade bir adım atmanız için Tom Cruise’un başrol olduğu The Last Samurai filmiyle başladık listemize. Çok vakit kaybetmeden 1962 yapımı Harakiri adlı filmi izlemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

The Last Samurai – 2003

The Last Samurai

Amerikan ordusunda görgüsüz ve aynı zamanda kıdemli bir kaptan olan Nathan Algren, 1870 yılında Japonya’dan bir teklif ve davet alacaktır. Kendisinden Japon İmparatorluğu’nun ilk ordusuna eğitim vermesi istenir. Her ne kadar modern savaş tekniklerine ayak uydurmaya çalışsalar da, samuray savaş sanatını benimsemekten vazgeçemezler. Algren, başına gelen kaza sonucu samuray lideri tarafından kurtarılır ve sonrasında samuray kültüründen oldukça etkilenir. Algren bir samuray savaşçısının felsefesini benimsemeye başlar. Hayatı değişecektir. En iyi Japon savaş filmleri arasında yer almasa da iyi bir başlangıç sayılabilir.

Grave Of The Fireflies – 1988

Grave Of The Fireflies

Film, insanlık tarihinin en kanlı savaşlarından biri olan 2. Dünya Savaşı’nın yıkıma uğrattığı hayatları ve iki kardeşim yaşadığı olayları anlatıyor. Annelerini savaşta kaybeden Seita ve Setsuka babalarının da savaşta olması nedeniyle bir akrabalarının yanına gönderilir. Burada kalamayan çocuklar kaçarak, kendilerini savaşın izlerini taşıyan sokaklara atarlar. Ancak bu yolculuk, kanlı sokaklarda bir yaşam mücadelesine dönüşecektir. Akiyuki Nosaka’nın yarı biyografik romanından uyarlanan film, savaş üzerine yapılmış Japon animasyon filmleri arasında ön sıralarda gelmektedir. Japon anime filmleri, kültürlerinde büyük bir yer kaplamaktadır.

The Wind Rises (Rüzgar Yükseliyor) – 2013

The Wind Rises

Jiro uçaklara meraklı ve uçak tasarımcısı olmak isteyen bir çocuktur. Jiro’nun örnek aldığı kişi ise uçaklar konusunda uzman olan, Alplerin ötesinde ki Caproni’dir. Caproni, bu alanda dünya çapında uzman biridir. Tasarımları hem estetik hem de teknik açıdan oldukça önemlidir. Çocukluğundan bu yana görme problemleri yaşayan Jiro, 1930’ların sonunda önemli bir uçak şirketine girmeyi başarır. Zamanla başarıları patronlarının ilgisini çeker ve onu istediği tasarımları yapması için özgür bırakırlar. İkinci Dünya Savaşı başlamak üzeredir. Jiro’nun hayatı ve hayalleri birçok şeyi değiştirecektir. En iyi Japon filmleri arasında gösterilir.

Princess Mononoke

Princess Mononoke

Princess Mononoke, filmi bir kahramanlık hikayesi üzerine kurulmuştur. Genç Muromachi döneminin hiper-gerçekçi versiyonunda, Mononoke, hem manevi değerler üzerinde hem de fiziksel anlamda meditasyon yapan inanılmaz bir kahramanlık masalıdır.

Akira

Akira

Siberpunk, gelecekte bir askeri projenin, bisiklet çetesinin bir üyesini ölümcül eğilimleri ve yetenekleri onu bir psikopat haline getirmesinin ardından, Neo-Tokyo tehlikeye giriyor. Akira, üstün bir animasyon efsanesi olarak ortaya çıkıyor. Japon animasyon filmlerinde vazgeçilmez yerini almıştır.

Infection

Infection

Hiçbir korku filmi apokaliptik bir film olmadan olmaz. En iyi Japon korku filmi diyebileceğimiz Infection’da listemizde bulunan bir zombi filmidir. Bir hastanede bazı hastalar enfeksiyon belirtileri göstermeye başlıyordur. Infection, psikolojik öğeleri fazlasıyla barındırmaktadır. Zombi filmi hayranlarının heyecanla izleyebileceği bir filmdir. Japon zombi filmlerinden biridir.

Departures (Son Veda) – 2008

Departures

Departures, En İyi Yabancı Film dalında Oscar ödülü kazanmıştır. Film, çalıştığı orkestranın dağılmasının ardından ölüleri cenaze için hazırlama işine girmek zorunda kalan birinin hikayelerini anlatmaktadır.

Sky Of Love

Sky Of Love

Mika düşlerindeki aşkı bekleyen utangaç genç bir kızdır. Bir gün arkadaşına ilgi duyduğu çocuğu gösterirken yanındaki çocukla tesadüfen çarpışırlar. Sarışın çocuğun dikkatini çeken Mika bir süre sonra telefonunu kaybeder. Telefonu gizli bir çocuktadır. Zamanla çocuğu merak eden Mika çocukla tanışır ve aralarında bir aşk hikayesi başlar. Japon filmleri aşk konulular arasındadır. Japon filmleri duygusal esintilerini taşımaktadır.

Harakiri

Harakiri

1630 yılında yaşlı bir adam harakiri yapabilmek için Iyi adında bir şehre gelir. Ancak ondan önce harakiri yapmak isteyen bir gençle karşılaşması her şeyi değiştirecektir.

Dead Or Alive – 2006

Dead Or Alive

Dövüşçü kadınlar DOA adlı bir dövüş turnuvasına davet edilirler. Yarışma egzotik bir adada organize edilmiştir. Rakip kadınlar şampiyonluk adına dövüşeceklerdir. Ancak işler değişir, umulmadık bir tehlike onları hayatta kalma mücadelesine itecektir. Başlangıçta birbirlerine rakip olan insanlar, hayatta kalmak için güç birliği yapmak zorunda kalacaklardır. Japon filmi aksiyon konularını fazlasıyla işlemektedir. Japon filmleri önerileri yaptığımız listeye bu filmi de eklemeden geçemedik.

Tekken – 2010

Tekken

Japon filmleri dövüş sahneleri ile meşhurdur. Tekken, süper güçlere sahip olduğunu keşfeden bir gençle, ondan bu gücü almak isteyen seçkin dövüşçülerin mücadelesi gözler önüne serilmiştir.

Yakuza – 1974

Yakuza

ABD ve Japonya ortak yapımı bir filmdir. Kara film özellikleri taşıyan gangster filmidir. Film, günümüzde de varlığını sürdüren çok eski bir Japon mafyası olan Yakuza’dan esinlenmiştir. Filmde, Yakuza ile anlaşma yapan ancak anlaşmaya uymadığı için kıza Yakuza şefi tarafından kaçırılan bir Amerikalı’nın, eski arkadaşı Kilmer’ı yardıma çağırması ile başlar. Kilmer bu mafya ile ölümüne bir mücadeleye girişecektir. Japon mafya filmlerinin başını çekmektedir. Japon mafya ve aynı zamanda Japon aksiyon filmi olan Yakuza’yı izlerken başınız dönecek.

Blood: The Last Vampire (Son Vampir) – 2009

Blood The Last Vampire

Vampir olmanın doğasında zorlayıcı koşullar vardır. Birde söz konusu vampir 16 yaşındaysa. Saya, hem vampir hem insan soyuna aittir. Annesi vampir babası ise insandır. O ise hayatını samuraylık ve hayatını vampirlerden arındırmaya adamıştır. İşin zor kısmı hayatta kalabilmek için onunda kana ihtiyacı vardır. Tokyo’da üssü bulunan Amerikan ordusuna gönderilir. Tam burada vampirlerin en büyüğü olan Onigen’i yok etme fırsatını eline geçirecektir. Tüm güçlerini toparlayarak savaşın içerisine girer. Generalin kızı ile kuracağı ilişki onu farklı yönde etkileyecektir.

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