Japon filmleri: Hollywood bahane Japon filmleri şahane

Baştan söylememiz gerekir ki; en iyi Japon filmleri klasiklerdir. Ancak, yeni başlayanlar için ağır olacağını düşündüğümüzden daha popüler olanlardan oluşan bir liste hazırladık. Hatta Japon sinemasına sade bir adım atmanız için Tom Cruise’un başrol olduğu The Last Samurai filmiyle başladık listemize. Çok vakit kaybetmeden 1962 yapımı Harakiri adlı filmi izlemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. The Last Samurai – 2003 Amerikan ordusunda görgüsüz ve aynı zamanda kıdemli bir kaptan olan Nathan Algren, 1870 yılında Japonya’dan bir teklif ve davet alacaktır. Kendisinden Japon İmparatorluğu’nun ilk ordusuna eğitim vermesi istenir. Her ne kadar modern savaş tekniklerine ayak uydurmaya çalışsalar da, samuray savaş sanatını benimsemekten vazgeçemezler. Algren, başına gelen kaza sonucu samuray lideri tarafından kurtarılır ve sonrasında samuray kültüründen oldukça etkilenir. Algren bir samuray savaşçısının felsefesini benimsemeye başlar. Hayatı değişecektir. En iyi Japon savaş filmleri arasında yer almasa da iyi bir başlangıç sayılabilir.

Grave Of The Fireflies – 1988 Film, insanlık tarihinin en kanlı savaşlarından biri olan 2. Dünya Savaşı’nın yıkıma uğrattığı hayatları ve iki kardeşim yaşadığı olayları anlatıyor. Annelerini savaşta kaybeden Seita ve Setsuka babalarının da savaşta olması nedeniyle bir akrabalarının yanına gönderilir. Burada kalamayan çocuklar kaçarak, kendilerini savaşın izlerini taşıyan sokaklara atarlar. Ancak bu yolculuk, kanlı sokaklarda bir yaşam mücadelesine dönüşecektir. Akiyuki Nosaka’nın yarı biyografik romanından uyarlanan film, savaş üzerine yapılmış Japon animasyon filmleri arasında ön sıralarda gelmektedir. Japon anime filmleri, kültürlerinde büyük bir yer kaplamaktadır. The Wind Rises (Rüzgar Yükseliyor) – 2013 Jiro uçaklara meraklı ve uçak tasarımcısı olmak isteyen bir çocuktur. Jiro’nun örnek aldığı kişi ise uçaklar konusunda uzman olan, Alplerin ötesinde ki Caproni’dir. Caproni, bu alanda dünya çapında uzman biridir. Tasarımları hem estetik hem de teknik açıdan oldukça önemlidir. Çocukluğundan bu yana görme problemleri yaşayan Jiro, 1930’ların sonunda önemli bir uçak şirketine girmeyi başarır. Zamanla başarıları patronlarının ilgisini çeker ve onu istediği tasarımları yapması için özgür bırakırlar. İkinci Dünya Savaşı başlamak üzeredir. Jiro’nun hayatı ve hayalleri birçok şeyi değiştirecektir. En iyi Japon filmleri arasında gösterilir.

Princess Mononoke Princess Mononoke, filmi bir kahramanlık hikayesi üzerine kurulmuştur. Genç Muromachi döneminin hiper-gerçekçi versiyonunda, Mononoke, hem manevi değerler üzerinde hem de fiziksel anlamda meditasyon yapan inanılmaz bir kahramanlık masalıdır. Akira Siberpunk, gelecekte bir askeri projenin, bisiklet çetesinin bir üyesini ölümcül eğilimleri ve yetenekleri onu bir psikopat haline getirmesinin ardından, Neo-Tokyo tehlikeye giriyor. Akira, üstün bir animasyon efsanesi olarak ortaya çıkıyor. Japon animasyon filmlerinde vazgeçilmez yerini almıştır. Infection Hiçbir korku filmi apokaliptik bir film olmadan olmaz. En iyi Japon korku filmi diyebileceğimiz Infection’da listemizde bulunan bir zombi filmidir. Bir hastanede bazı hastalar enfeksiyon belirtileri göstermeye başlıyordur. Infection, psikolojik öğeleri fazlasıyla barındırmaktadır. Zombi filmi hayranlarının heyecanla izleyebileceği bir filmdir. Japon zombi filmlerinden biridir. Departures (Son Veda) – 2008 Departures, En İyi Yabancı Film dalında Oscar ödülü kazanmıştır. Film, çalıştığı orkestranın dağılmasının ardından ölüleri cenaze için hazırlama işine girmek zorunda kalan birinin hikayelerini anlatmaktadır.

Sky Of Love Mika düşlerindeki aşkı bekleyen utangaç genç bir kızdır. Bir gün arkadaşına ilgi duyduğu çocuğu gösterirken yanındaki çocukla tesadüfen çarpışırlar. Sarışın çocuğun dikkatini çeken Mika bir süre sonra telefonunu kaybeder. Telefonu gizli bir çocuktadır. Zamanla çocuğu merak eden Mika çocukla tanışır ve aralarında bir aşk hikayesi başlar. Japon filmleri aşk konulular arasındadır. Japon filmleri duygusal esintilerini taşımaktadır. Harakiri 1630 yılında yaşlı bir adam harakiri yapabilmek için Iyi adında bir şehre gelir. Ancak ondan önce harakiri yapmak isteyen bir gençle karşılaşması her şeyi değiştirecektir. Dead Or Alive – 2006 Dövüşçü kadınlar DOA adlı bir dövüş turnuvasına davet edilirler. Yarışma egzotik bir adada organize edilmiştir. Rakip kadınlar şampiyonluk adına dövüşeceklerdir. Ancak işler değişir, umulmadık bir tehlike onları hayatta kalma mücadelesine itecektir. Başlangıçta birbirlerine rakip olan insanlar, hayatta kalmak için güç birliği yapmak zorunda kalacaklardır. Japon filmi aksiyon konularını fazlasıyla işlemektedir. Japon filmleri önerileri yaptığımız listeye bu filmi de eklemeden geçemedik.