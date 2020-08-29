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Japon kadın tenisçi Naomi Osaka final maçından çekildi, Azarenka şampiyon oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.08.2020 17:30 | Son Güncelleme

Japon kadın tenisçi Naomi Osaka, sakatlığı nedeniyle Western & Southern Açık Turnuvası'nda final maçından çekildi.

Japon kadın tenisçi Naomi Osaka final maçından çekildi, Azarenka şampiyon oldu

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Osaka'nın bacağındaki sakatlık nedeniyle final maçından çekildiği ve Belarus raket Victoria Azarenka'nın şampiyon olduğu kaydedildi.

Osaka, sakatlığı nedeniyle aldığı karardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Dün ikinci tie-break oynanırken sol arka adalemde çekme oldu ve gece iyileşmedi. Duygusal bir hafta geçirdim, bana destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile klasmanda 30. sırada yer alan Kanadalı Milos Raonic karşılaşacak.

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