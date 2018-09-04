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Japonlar yine yaptı yapacağını: Birbirinden tuhaf 15 Japon dondurdması

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.09.2018 10:57 | Son Güncelleme

Biz Maraş dondurmasından şamayalım arkadaşlar, ne şahane lezzetlerimiz varmış bizim böyle. Bu kanıya nereden vardık, hemen açıklayalım; Japonlar öyle dondurmalar yapmışlar ki içlerinde at eti de var inek dili de...

Biz Maraş dondurmasından şamayalım arkadaşlar, ne şahane lezzetlerimiz varmış bizim böyle. Bu kanıya nereden vardık, hemen açıklayalım; Japonlar öyle dondurmalar yapmışlar ki içlerinde at eti de var inek dili de...

Japonlar yine yaptı yapacağını: Birbirinden tuhaf 10 Japon dondurdması

Biz Maraş dondurmasından şamayalım arkadaşlar, ne şahane lezzetlerimiz varmış bizim böyle. Bu kanıya nereden vardık, hemen açıklayalım; Japonlar öyle dondurmalar yapmışlar ki içlerinde at eti de var inek dili de...

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At etli dondurma

At etli dondurma
At eti ile dondurma karışımının tadını hayalimizde bile canlandıramıyoruz. Böyle bir şey mümkün mü sevgili okur!
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Mürekkep balıklı dondurma

Mürekkep balıklı dondurma
Japon kardeşlerimiz kaldıkları yerden bizleri şaşırtmaya devam ediyorlar. Yani kırmızı etten sonra beyaz etle dondurmanın buluşması... Vardır bir bildikleri herhalde.
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Kızarmış istiridyeli dondurma

Kızarmış istiridyeli dondurma
Lütfen bunun nuggetlısını da istiyoruz!
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Köpekbalığı yüzgeçli dondurma

Köpekbalığı yüzgeçli dondurma
Balıklı dondurma tutunca çeşitlendirdiler demek ki :)
5 / 10

Bira aromalı dondurma

Bira aromalı dondurma
Sarhoş olmanın bir başka yolu olsa gerek.
6 / 10

Yılanlı dondurma

Yılanlı dondurma
Yılanı yedik bir de dondurması kaldı! Böyle bir lezzeti gerçekten denemek ister miydiniz?
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Salatalık ve kırmızı biberli dondurma

Salatalık ve kırmızı biberli dondurma
İçlerinden benim için en oluru bu. Gerçekten keyifle tadına bakabilirim :) At etliden kat kat daha iyidir.
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Yumurtalı dondurma

Yumurtalı dondurma
Ay yok artık yaaa!
9 / 10

Japon turşulu dondurma

Japon turşulu dondurma
Ekşi tatlı uyumunu sevenler şuna bir şans verebilir belki...
10 / 10

İnek dilli dondurma

İnek dilli dondurma
İçim dışıma çıktı arkadaş, bir hayvancağızın dili kalmıştı dondurmaya bulaştırmadığınız!
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