Japonlar yine yaptı yapacağını: Birbirinden tuhaf 15 Japon dondurdması

Biz Maraş dondurmasından şamayalım arkadaşlar, ne şahane lezzetlerimiz varmış bizim böyle. Bu kanıya nereden vardık, hemen açıklayalım; Japonlar öyle dondurmalar yapmışlar ki içlerinde at eti de var inek dili de...

Japonlar yine yaptı yapacağını: Birbirinden tuhaf 10 Japon dondurdması

Biz Maraş dondurmasından şamayalım arkadaşlar, ne şahane lezzetlerimiz varmış bizim böyle. Bu kanıya nereden vardık, hemen açıklayalım; Japonlar öyle dondurmalar yapmışlar ki içlerinde at eti de var inek dili de...

1 / 10 At etli dondurma At eti ile dondurma karışımının tadını hayalimizde bile canlandıramıyoruz. Böyle bir şey mümkün mü sevgili okur!

2 / 10 Mürekkep balıklı dondurma Japon kardeşlerimiz kaldıkları yerden bizleri şaşırtmaya devam ediyorlar. Yani kırmızı etten sonra beyaz etle dondurmanın buluşması... Vardır bir bildikleri herhalde.

3 / 10 Kızarmış istiridyeli dondurma Lütfen bunun nuggetlısını da istiyoruz!

4 / 10 Köpekbalığı yüzgeçli dondurma Balıklı dondurma tutunca çeşitlendirdiler demek ki :)

5 / 10 Bira aromalı dondurma Sarhoş olmanın bir başka yolu olsa gerek.

6 / 10 Yılanlı dondurma Yılanı yedik bir de dondurması kaldı! Böyle bir lezzeti gerçekten denemek ister miydiniz?

7 / 10 Salatalık ve kırmızı biberli dondurma İçlerinden benim için en oluru bu. Gerçekten keyifle tadına bakabilirim :) At etliden kat kat daha iyidir.

8 / 10 Yumurtalı dondurma Ay yok artık yaaa!

9 / 10 Japon turşulu dondurma Ekşi tatlı uyumunu sevenler şuna bir şans verebilir belki...