Japonlar yine yaptı yapacağını: Birbirinden tuhaf 15 Japon dondurdması

Biz Maraş dondurmasından şamayalım arkadaşlar, ne şahane lezzetlerimiz varmış bizim böyle. Bu kanıya nereden vardık, hemen açıklayalım; Japonlar öyle dondurmalar yapmışlar ki içlerinde at eti de var inek dili de...
Japonlar yine yaptı yapacağını: Birbirinden tuhaf 10 Japon dondurdması
Biz Maraş dondurmasından şamayalım arkadaşlar, ne şahane lezzetlerimiz varmış bizim böyle. Bu kanıya nereden vardık, hemen açıklayalım; Japonlar öyle dondurmalar yapmışlar ki içlerinde at eti de var inek dili de...
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At etli dondurma
At eti ile dondurma karışımının tadını hayalimizde bile canlandıramıyoruz. Böyle bir şey mümkün mü sevgili okur!
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Mürekkep balıklı dondurma
Japon kardeşlerimiz kaldıkları yerden bizleri şaşırtmaya devam ediyorlar. Yani kırmızı etten sonra beyaz etle dondurmanın buluşması... Vardır bir bildikleri herhalde.
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Kızarmış istiridyeli dondurma
Lütfen bunun nuggetlısını da istiyoruz!
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Köpekbalığı yüzgeçli dondurma
Balıklı dondurma tutunca çeşitlendirdiler demek ki :)
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Bira aromalı dondurma
Sarhoş olmanın bir başka yolu olsa gerek.
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Yılanlı dondurma
Yılanı yedik bir de dondurması kaldı! Böyle bir lezzeti gerçekten denemek ister miydiniz?
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Salatalık ve kırmızı biberli dondurma
İçlerinden benim için en oluru bu. Gerçekten keyifle tadına bakabilirim :) At etliden kat kat daha iyidir.
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Yumurtalı dondurma
Ay yok artık yaaa!
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Japon turşulu dondurma
Ekşi tatlı uyumunu sevenler şuna bir şans verebilir belki...
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İnek dilli dondurma
İçim dışıma çıktı arkadaş, bir hayvancağızın dili kalmıştı dondurmaya bulaştırmadığınız!
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