Japonya'da şapka çıkartılacak gol! Zlatan Ibrahimovic'i küplere bindirecek olan Puskas adayı röveşata...

Japonya'da oynanan bir maçta Kashima Antlers formasını terleten Everaldo Stum, görenlerin bile inanamayacağı bir golle takımına 1 puanı getirdi. Yaptığı akrobatik vuruşla rakip kaleciyi neye uğradığına şaşırtan Brezilyalı futbolcunun muhteşem golü, sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Japonya 1. Lig’inde 20. hafta mücadelesinde Kashima Antlers, Cerezo Osaka'yı konuk etti.

Kashima Soccer Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 45+1. dakikada Arthur Caike, 52. dakikada Suzuki ve 89. dakikada Everaldo kaydetti. Konuk takımın sayıları ise 35. dakikada kendi kalesine Kim Min - Tae, 70. dakikada Kato ve 77. dakikada Jean Patric'ten geldi.

Bu sonucun ardından Kashima, 38 puanla 2. sırada yer aldı. Cerezo Osaka ise 31 puanla 5. sırada yer buldu.

89'DA İNANILMAZ GOL

Karşılaşmanın 89. dakikasında ise inanılmaz bir gole imza atıldı. Konuk ekip Osaka'nın 3-2 önde götürdüğü maçta Kashima Antlers'ın forvet oyuncusu Everaldo Stum, çok uzun süre unutulmayacak bir gol attı.

Rakip ceza sahası içinde topla buluşan ve sol çaprazda seken topu inanılmaz bir vuruşla ağlara gönderen Everaldo takımına beraberliği getirdi.

Cerezo Osaka'nın kalecisi Kim Jin-Hyeon’nun önde olduğunu gören Everaldo, röveşatayla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

Beraberliğin geldiği gol sonrasında stadyumda çılgın bir sevinç yaşandı.

Everaldo'nun golü; sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girerken, ‘Puskas yılın golü’ ödülüne de aday gösterildi.





