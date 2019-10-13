Japonya'da zafer Valtteri Bottas'ın

Formula 1'de sezonun 17. mücadelesi, Japonya'nın Mie ilindeki 5 bin 807 metrelik Uluslararası Suzuka Pisti'nde 52 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa 3. cepten başlayan Mercedes sürücüsü Bottas, pole pozisyonundaki Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in kötü bir start almasını iyi değerlendirerek liderliği ele geçirdi. Yarış boyunca ilk sıradaki yerini koruyan Fin pilot, bu sezon üçüncü kez podyumun zirvesine çıktı.
Bottas'ın 13.3 saniye arkasındaki Vettel ikinciliği, 13.8 saniye gerisindeki Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton da üçüncülüğü elde etti.
Yarışa ikinci sırada başlayan ancak ilk turda Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen ile çarpışan Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, altıncı oldu.
MERCEDES ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ
Pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton ile podyum gören Mercedes, takımlar klasmanında şampiyonluğu garantiledi. Japonya Grand Prix'sinin ardından puanını 612'ye yükselten Mercedes, üst üste altıncı şampiyonluğunu elde etti. Sezonun 19. ayağı Meksika Grand Prix'si, 27 Ekim'de yapılacak.
Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:
İLK 10
Valtteri Bottas (Mercedes)
Sebastian Vettel (Ferrari)
Lewis Hamilton (Mercedes)
Alexander Albon (Red Bull-Honda)
Carlos Sainz (McLaren-Renault)
Charles Leclerc (Ferrari)
Daniel Ricciardo (Renault)
Pierre Gasly (Toro Rosso)
Sergio Perez (Racing Point-Mercedes)
PİLOTLAR KLASMANI
Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 338 puan
Valtteri Bottas (Finlandiya): 274
Charles Leclerc (Monako): 223
Max Verstappen (Hollanda): 212
TAKIMLAR KLASMANI
Mercedes: 612 puan
Ferrari: 435
Red Bull: 323
McLaren: 111
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