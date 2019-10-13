SPOR

Japonya'da zafer Valtteri Bottas'ın

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.10.2019 12:14 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix'sini, Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.

Japonya'da zafer Valtteri Bottas'ın

Formula 1'de sezonun 17. mücadelesi, Japonya'nın Mie ilindeki 5 bin 807 metrelik Uluslararası Suzuka Pisti'nde 52 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 3. cepten başlayan Mercedes sürücüsü Bottas, pole pozisyonundaki Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in kötü bir start almasını iyi değerlendirerek liderliği ele geçirdi. Yarış boyunca ilk sıradaki yerini koruyan Fin pilot, bu sezon üçüncü kez podyumun zirvesine çıktı.

Bottas'ın 13.3 saniye arkasındaki Vettel ikinciliği, 13.8 saniye gerisindeki Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton da üçüncülüğü elde etti.

Yarışa ikinci sırada başlayan ancak ilk turda Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen ile çarpışan Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, altıncı oldu.

MERCEDES ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton ile podyum gören Mercedes, takımlar klasmanında şampiyonluğu garantiledi. Japonya Grand Prix'sinin ardından puanını 612'ye yükselten Mercedes, üst üste altıncı şampiyonluğunu elde etti. Sezonun 19. ayağı Meksika Grand Prix'si, 27 Ekim'de yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İLK 10

  1. Valtteri Bottas (Mercedes)

  2. Sebastian Vettel (Ferrari)

  3. Lewis Hamilton (Mercedes)

  4. Alexander Albon (Red Bull-Honda)

  5. Carlos Sainz (McLaren-Renault)

  6. Charles Leclerc (Ferrari)

  7. Daniel Ricciardo (Renault)

  8. Pierre Gasly (Toro Rosso)

  9. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes)

  10. Nico Hulkenberg (Renault)

PİLOTLAR KLASMANI

  1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 338 puan

  2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 274

  3. Charles Leclerc (Monako): 223

  4. Max Verstappen (Hollanda): 212

  5. Sebastian Vettel (Almanya): 212

TAKIMLAR KLASMANI

  1. Mercedes: 612 puan

  2. Ferrari: 435

  3. Red Bull: 323

  4. McLaren: 111

  5. Renault: 75
237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor
Boksta Buse Naz'dan gümüş madalyaBoksta Buse Naz'dan gümüş madalya
Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de 3. olduToprak Razgatlıoğlu Arjantin'de 3. oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Dünya Şampiyonası Valtteri Bottas Japonya Grand Prix

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Türkiye maçı öncesi Fransa'da şok gelişmeler

Türkiye maçı öncesi Fransa'da şok gelişmeler

Enver Cenk Şahin'e sürpriz teklif

Enver Cenk Şahin'e sürpriz teklif

Galatasaray'da kriz! Canlı yayında açıkladı

Galatasaray'da kriz! Canlı yayında açıkladı

Mourinho gördüğü en iyi futbolcuyu açıkladı

Mourinho gördüğü en iyi futbolcuyu açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, maratonu iki saatin altında koşan ilk sporcu olarak tarihe geçti

Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, maratonu iki saatin altında koşan ilk sporcu olarak tarihe geçti

Esra Ural Topuz: Benim için gerçekten duygusal bir maçtı

'Benim için gerçekten duygusal bir maçtı'

Sakatlığı yendi Balkan şampiyonu oldu

Sakatlığı yendi Balkan şampiyonu oldu

Beşiktaş'ın basketbol takımına yeni destek

Beşiktaş'ın basketbol takımına yeni destek

Gençlerbirliği, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.