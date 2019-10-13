Japonya'da zafer Valtteri Bottas'ın

Formula 1'de sezonun 17. mücadelesi, Japonya'nın Mie ilindeki 5 bin 807 metrelik Uluslararası Suzuka Pisti'nde 52 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 3. cepten başlayan Mercedes sürücüsü Bottas, pole pozisyonundaki Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in kötü bir start almasını iyi değerlendirerek liderliği ele geçirdi. Yarış boyunca ilk sıradaki yerini koruyan Fin pilot, bu sezon üçüncü kez podyumun zirvesine çıktı.

Bottas'ın 13.3 saniye arkasındaki Vettel ikinciliği, 13.8 saniye gerisindeki Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton da üçüncülüğü elde etti.

Yarışa ikinci sırada başlayan ancak ilk turda Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen ile çarpışan Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, altıncı oldu.

MERCEDES ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton ile podyum gören Mercedes, takımlar klasmanında şampiyonluğu garantiledi. Japonya Grand Prix'sinin ardından puanını 612'ye yükselten Mercedes, üst üste altıncı şampiyonluğunu elde etti. Sezonun 19. ayağı Meksika Grand Prix'si, 27 Ekim'de yapılacak.