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Japonya'dan Adem Ljajic için teklif

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.08.2020 18:10 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Adem Ljajic'e Japonya'dan teklif geldiği iletildi.

Japonya'dan Adem Ljajic için teklif

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında gelen Adem Ljajic ile ilgili transfer iddiaları gündeme gelmeye başladı.

beIN Sports'un haberine göre, Japon Ligi ekiplerinden Vissel Kobe, Ljajic için Beşiktaş'a teklifte bulundu. Kobe'nin 28 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve Beşiktaş'ın da düşünmek için üsre istediği kaydedildi.

Beşiktaş'ın geçen sezon başında bonservisi için Torino'ya 6.5 milyon euro bonservis ödediği Ljajic, siyah-beyazlılarda 61 maçta 16 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

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