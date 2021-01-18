Japonya, Güney Kore'yi "cinsel istismar mağduru kadınlara tazminat talepleriyle" ilişkileri kötüleştirmekle suçladı

Motegi, Güney Kore'nin Japonya ve ABD ile iş birliğinin, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları da dahil olmak üzere "bölgesel güvenlik için vazgeçilmez" olduğunu sözlerine ekledi.

Güney Kore'yi "önemli bir komşu" olarak nitelendiren Motegi, "Güney Kore'yi uluslararası hukuk ihlallerini bir an önce düzeltmeye ve sağlıklı ilişkileri yeniden kurmaya şiddetle çağırıyoruz." dedi.

Motegi, Güney Kore mahkemesinin söz konusu kararının "uluslararası hukuk ve ikili ilişkiler kapsamında kesinlikle düşünülemez anormal bir gelişme" olduğunu belirterek, bunun ikili ilişkileri olumsuz etkileyeceğini söyledi.

TOKYO (AA) - Japonya dışişleri bakanı Toshimitsu Motegi, Güney Kore'yi, İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerler tarafından cinsel istismara uğrayan Güney Koreli kadınlarla ilgili "yasa dışı" taleplerde bulunarak zaten gergin olan ilişkileri kötüleştirmekle suçladı.

Japonya Kabine Genel Sekreteri Yardımcısı Manabu Sakai ise Moon'un yorumunu "not aldığını" söyleyerek, "Japonya, olası tüm seçenekleri göz önünde bulundurarak Güney Kore'ye uygun adımlar atması çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

Moon, ayrıca, hükümetin Japonya ile ilişkilerini iyileştirme çabalarına karşın mahkemenin tazminat kararını "gerçekten karmaşık" bir gelişme olarak nitelendirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, bugün yaptığı açıklamada, mahkemenin Japon şirketlerin mal varlıklarına yönelik "tasfiye" kararı almadan önce iki ülkenin diplomatik bir çözüm bulamamasının taraflar arasında istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

Güney Kore'de mahkemenin 8 Ocak'taki tazminat kararında, Japonya hükümetinin istismar mağduru 12 kadının her birine 100 milyon won (yaklaşık 91 bin dolar) tazminat ödemesi yönünde hüküm verilmişti.

Büyük çoğunluğu Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerlerince tecavüze ve cinsel istismara uğramıştı.

Güney Kore ve Japonya, istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Seul ve Tokyo, istismar mağduru Koreli kadınlar konusunun "nihai ve değiştirilemez şekilde" karara bağlanmasını öngörmüştü.

Tokyo ve Seul yönetimleri arasında uzun süre devam eden görüşmelerden sonra Aralık 2015'te varılan anlaşma çerçevesinde, geçmişte köle yapılan kadınların terapisi ve maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler organize edilmesi amacıyla Seul'de bir vakıf kurulmuştu.

Güney Kore, hayattaki istismar mağduru kadınlara ve ailelerine destek olmak üzere Japonya tarafından finanse edilen bu vakfın feshedildiğini açıklamıştı.

Anlaşma kapsamında Japonya, hayatta kalan kadınlara tazminat ödenmesi için fon kurmuş, karşılığında Güney Kore'nin artık bu konuda suçlayıcı ifade ve tavırlardan kaçınmasını talep etmişti.

Japonya Bakanlar Kurulu Sekreterliği 2019'un sonunda, Japon askerlerinin İkinci Dünya Savaşı'nda Güney Koreli kadınlara cinsel istismarda bulunduğunu doğrulamıştı.

