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Japonya-Kosta Rika maçını izleyenler televizyonlarını kapattı! Karşılaşmanın 35. dakikasında...

27.11.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ilginç bir olay yaşandı. Japonya ile Kosta Rika'yı karşı karşıya getiren mücadele seyir zevki bakımından kısır geçti. Japonya-Kosta Rika maçı, bu Dünya Kupası'nda ilk yarısında isabetli şut atılmayan ilk maç oldu. Ayrıca Kosta Rika, Dünya Kupası'ndaki ilk şutunu gruplardaki ikinci maçında 35. dakikada çekti.

Japonya-Kosta Rika maçını izleyenler televizyonlarını kapattı! Karşılaşmanın 35. dakikasında...

Japonya-Kosta Rika maçını izlemek isteyenler adeta sıkılıp televizyonu kapattı. Karşılaşmanın ilk yarısında şutun dahi çıkmadığı mücadelede tribünlerde dayanamadı ve maçı terk etti.

İLK ŞUTLARINI ÇEKTİLER, O DA AUTA GİTTİ

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Kosta Rika, Dünya Kupası'ndaki ilk şutunu gruplardaki ikinci maçında 35. dakikada çekti. Şut, büyük bir farkla auta gitti. Yaşanan bu olayın ardından maçı izleyen seyirciler tribünleri boşaltmaya başladı.

FIFA'YA ELEŞTİRİ: BUNLARIN NE İŞİ VAR?

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Taraftarlar bu olayın ardından FIFA'yı hedef aldı. Güçsüz ülkelerin Dünya Kupası'na katılması yerine, zor gruplardan çıkamayan büyük takımların yer alması gerektiği savunuldu.

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