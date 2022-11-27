Japonya-Kosta Rika maçını izleyenler televizyonlarını kapattı! Karşılaşmanın 35. dakikasında...

Japonya-Kosta Rika maçını izlemek isteyenler adeta sıkılıp televizyonu kapattı. Karşılaşmanın ilk yarısında şutun dahi çıkmadığı mücadelede tribünlerde dayanamadı ve maçı terk etti.

İLK ŞUTLARINI ÇEKTİLER, O DA AUTA GİTTİ

Kosta Rika, Dünya Kupası'ndaki ilk şutunu gruplardaki ikinci maçında 35. dakikada çekti. Şut, büyük bir farkla auta gitti. Yaşanan bu olayın ardından maçı izleyen seyirciler tribünleri boşaltmaya başladı.

FIFA'YA ELEŞTİRİ: BUNLARIN NE İŞİ VAR?

Taraftarlar bu olayın ardından FIFA'yı hedef aldı. Güçsüz ülkelerin Dünya Kupası'na katılması yerine, zor gruplardan çıkamayan büyük takımların yer alması gerektiği savunuldu.

