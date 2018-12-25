Aşk dileyen herkes bu taşın başına gidiyor!

Bir çeşit türbe görevi gören taş, hem yerli halk hem de bölgeye gelen turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Şans getirdiğine inanılan ilginç taş: Yasui Konpira-Gu Shrine

Ziyarete gelenler bölgede satılan kağıt parçalarına isimlerini ve dileklerini de yazarak taşa asıyor ve taşın altından geçiyor. Japon inanışlarına göre dilekleri gerçekleştiren ve iyi giden ilişkileri de güçlendiren bu taş, Japonya’da görülebilecek en ilginç inanışlardan birini temsil ediyor.

İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİREN VE KOPARAN TAŞ TÜM HALKIN İLGİSİNİ TOPLUYOR Tutulan dileğin gerçekleşmesi için yapılan bazı ritüeller bulunuyor. İnanışa göre, ilk olarak ana tapınakta saygılarını sunan ziyaretçiler, sonrasında bir dilek kartı satın alıyor. Karta dileğini yazan kişi, ilişkisini bağlamak ve güçlendirmek istiyorsa dilek kağıdını taşın ön kısmından arka kısmına doğru taradıktan sonra taşın ortasındaki delikten arka kısma doğru geçiyor.

Ritüel gereği, geldiği konuma geri dönen ziyaretçiler, son olarak dilek kağıdını taşın üzerine takıyor. Kötü giden ilişkisini bitirmek isteyenler de, dilek kağıdını arka kısımdan öne doğru taradıktan sonra aynı işlemleri gerçekleştirerek dilek kağıdını takıyor. İkili ilişkiler konusunda beklentilerini gerçekleştirmek isteyen insanların ziyaret ettiği bu taşın üzerinde binlerce dilek kağıdı bulunuyor. Bir tutkal yardımıyla tutturulan dilek kağıtları sebebiyle taşın yüzeyi neredeyse görünmüyor. Taşın tarihinin yedinci yüzyıla kadar uzandığı tahmin ediliyor. Yasui Konpira-gu Shrine halk arasında ayrım ya da evlilik taşı olarak da biliniyor. Pek çok dileği yerine getirdiğine inanılan taş, özellikle kadın ziyaretçiler arasında popülerlik kazanmış durumda.

YASUİ KONPİRA-GU SHRİNE ETRAFINDA YIL BOYU FESTİVALLER DÜZENLENİYOR Yıl boyunca pek çok festivale ev sahipliği yapan bölgede, festivaller genellikle Yasui Konpira-gu Shrine etrafında düzenleniyor. Bu festivallerden en çok göze çarpan iki tanesinin düzenlendiği tarihlerde ise bölge yoğun turist akınına uğruyor. İlki Eylül ayının dördüncü Pazartesi günü gerçekleşen festival, Tarak Festivali anlamına gelen Koshi Matsuri ismini taşıyor. Eski ve geleneksel izler taşıyan saç aksesuarlarının kullanıldığı festivalde halk , Japon tarihinin farklı dönemlerinde kullanılan geleneksel saç stillerine sahip modellerin geçişini izliyor.