Japonya Türkiye maçında Türk seyircilerden Kuntz için ilginç pankart! "Evine dön"

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, geçtiğimiz günlerde 5. maçında konuk ettiği Ermenistan'la 1-1 berabere kalmıştı.

10 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Ay Yıldızlılar, BAY geçtiği 6. maç öncesi düzenlenen hazırlık maçında Japonya ile karşı karşıya geldi.

İSTİFA TEZAHÜRATLARI

Belçika'da oynanan mücadelede birçok Türk taraftarı da karşılaşmayı stadyumdan takip ederken, bir grup "İstifa Kuntz" tezahüratları yaptı.

"EVİNE DÖN"

Öte yandan stadyumda açılan 'Go Home Kuntz' (Evine dön Kuntz) pankartı da dikkat çekti. Alman teknik adam Ermenistan beraberliğinin ardından da ciddi eleştirilere maruz kalmıştı.

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