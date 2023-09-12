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Japonya Türkiye maçında Türk seyircilerden Kuntz için ilginç pankart! "Evine dön"

12.09.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynayacağı 6. karşılaşmayı BAY geçmesi nedeniyle Japonya ile bir hazırlık karşılaşması oynayan A Milli Futbol Takımımız'da maç sırasında teknik direktör Stefan Kuntz'a tribünlerden tepki vardı. İşte detaylar...

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, geçtiğimiz günlerde 5. maçında konuk ettiği Ermenistan'la 1-1 berabere kalmıştı.

10 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Ay Yıldızlılar, BAY geçtiği 6. maç öncesi düzenlenen hazırlık maçında Japonya ile karşı karşıya geldi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
15:00 İY
Japonya Japonya
3 - 1
Türkiye Türkiye

İSTİFA TEZAHÜRATLARI

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Belçika'da oynanan mücadelede birçok Türk taraftarı da karşılaşmayı stadyumdan takip ederken, bir grup "İstifa Kuntz" tezahüratları yaptı.

"EVİNE DÖN"

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Öte yandan stadyumda açılan 'Go Home Kuntz' (Evine dön Kuntz) pankartı da dikkat çekti. Alman teknik adam Ermenistan beraberliğinin ardından da ciddi eleştirilere maruz kalmıştı.

İŞTE SOSYAL MEDYADAN BAZI TEPKİLER...

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