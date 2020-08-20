YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio'dan, Vali Karaloğlu'na ziyaret

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio'dan, Vali Karaloğlu'na ziyaret

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.08.2020 13:53 | Son Güncelleme

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio'dan, Vali Karaloğlu'na ziyaret

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Mıyajıma Akio'yu kabul etti.

Beraberindeki heyetle Valilik makamına gelen Büyükelçi Akio, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk bağına vurgu yapan Karaloğlu, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürüyle iki ülke arasındaki dostlukta en önemli noktalardan biri olduğunu belirtti.

Daha sonra makama geçen Karaloğlu ve Akio görüştü.

Ziyarette, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı da yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bodrum aşıkları baş başa! Bodrum aşıkları baş başa!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Balıkesirspor'da teknik direktör arayışları sürüyor
Balıkesirspor'da teknik direktör arayışları sürüyor
Kahramanmaraş’ta 3 bin konut dönüşümü olacak
Kahramanmaraş’ta 3 bin konut dönüşümü olacak

Diyarbakır Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:03
Sabah
05:32
Öğle
12:28
İkindi
16:11
Akşam
19:13
Yatsı
20:36
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bağlar Belediyesi 200 haneli mezraya 10 günde 25 ara yol kazandırdı
Bağlar Belediyesi 200 haneli mezraya 10 günde 25 ara yol kazandırdı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Beyoğlu, bayram öncesi çocukları sevindirdi
Beyoğlu, bayram öncesi çocukları sevindirdi
Deah’ta Dört Dille Sağlık Hizmeti
Deah’ta Dört Dille Sağlık Hizmeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.