Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio'dan, Vali Karaloğlu'na ziyaret

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Mıyajıma Akio'yu kabul etti.

Beraberindeki heyetle Valilik makamına gelen Büyükelçi Akio, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk bağına vurgu yapan Karaloğlu, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürüyle iki ülke arasındaki dostlukta en önemli noktalardan biri olduğunu belirtti.

Daha sonra makama geçen Karaloğlu ve Akio görüştü.

Ziyarette, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı da yer aldı.

