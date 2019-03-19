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Jason Denayer: Galatasaray hayatımı değiştirdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.03.2019 21:13 | Son Güncelleme

Galatasaray'da 2 sezon Manchester City'den kiralık olarak oynayan Jason Denayer, sezon başında 6,5 milyon euro bonservisle gittiği Olympique Lyon'da düzenli olarak oynamaya başladı.

Jason Denayer: Galatasaray hayatımı değiştirdi

Belçikalı oyuncu verdiği röportajda artık kiralık oynamadığını vurgulayıp Galatasaray'dan da bahsederken, "Galatasaray hayatımı değiştirdi ama artık kariyerimin bu noktasında istikrara ihtiyacım vardı. Düzenli oynadığım bir takımda, uzun süreli bir sözleşmem var. Şu anda kafamda her şey daha net, daha az endişem var" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK MAÇLAR OYNADIKÇA GELİŞİYORSUN"
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona'dan ilk maçta gol yemeyen ancak rövanşta dağılan Lyon'da iki maçta da oynayan 23 yaşındaki oyuncu, "Büyük maçlarda oynadığın zaman daha hızlı gelişiyorsun. Barcelona ile deplasmanda oynadığımız maçtan 5-1 gibi farklı bir mağlubiyetle ayrılmış olmamıza rağmen, Avrupa'da bu seviyede yer almak önemli" dedi.

Denayer ayrıca, Belçika'nın Rusya ve Kıbrıs ile oynayacağı maçlarda süre bulmaya hazır olduğunu belirtirken, son kararı hocasının vereceğini söyledi. Jason Denayer, bu sezon Lyon'da tam 38 maçta 3340 dakika süre bulurken, 3 kez ağları sarstı.

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Anahtar Kelimeler:
jason denayer Galatasaray

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