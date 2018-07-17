Jason Denayer, Manchester City'nin kamp kadrosunda yer aldı

Geçen sezon özellikle Fatih Terim'den sonraki performansıyla Galatasaray'ın şampiyonluğunda rol oynayan Jason Denayer konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın kiralık ya da bonservisini alarak kadrosunda tutmak istediği Jason Denayer, Manchester City'nin kamp kadrosuna alındı.
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, sezon öncesi ABD'de düzenlenecek kamp kadrosuna Belçikalı oyuncu Jason Deyaner'i de dahil etti. Daha çok genç ve kiralıktan dönen oyuncuların yer aldığı kadroda City'nin yeni transferi Mahrez de bulunuyor.
Galatasaray, bir süredir Manchester City ile Denayer konusunda pazarlıklarını sürdürüyordu. Sarı-kırmızılılar oyuncuyu kiralamak isterken, City'nin yaklaşık 7-8 milyon euro bonservis bedeliyle oyunuyu satmak istediği biliniyor.
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