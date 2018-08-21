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jason Denayer Olympique Lyon'da

FRANSA HABERLERİ  | 21.08.2018 13:07 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Jason Denayer, Olympique Lyon'a transfer oldu.

jason Denayer Olympique Lyon'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Jason Denayer, Olympique Lyon'a transfer oldu. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 2013 yılında Manchester City'ye transfer olan ancak hiç forma şansı bulamayan Belçikalı savunma oyuncusunun Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile anlaştığı kaydedildi.

Galatasaray'da iki sezon kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, birer kez lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Fransa Birinci Futbol Ligi'ne 2-0'lık Amiens galibiyetiyle başlayan Olympique Lyon, geçen hafta deplasmanda Reims'e 1-0 yenildi.

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Anahtar Kelimeler:
jason denayer Olympique Lyon Manchester City İngiltere Premier Lig Fransa

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