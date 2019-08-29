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Jason Momoa iki saat asansörde mahsur kaldı

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SİNEMA TV  | 29.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

Köpeği ve arkadaşlarıyla otel asansöründe iki saat mahsur kalan Jason Momoa, içeride yaşadıklarını sosyal medyadan yayınladı.

Game of Thrones dizisiyle yıldızı parlayan ve ardından Aquaman filmiyle ününü daha da büyüten oyuncu Jason Momoa, asansörde mahsur kalmasıyla sosyal medyanın gündemine girdi. 40 yaşındaki aktör, arkadaşları ve köpeği ile birlikte kalabalık bir asansörün içinde iki saat kurtarılmayı bekledi.

Jason Momoa iki saat asansörde mahsur kaldı

Otel asansöründe yaşadıklarını kaydeden ve sosyal medya hesabından paylaşan Momoa, arkadaşlarının aç olduğunu söylemesi üzerine yanında taşıdığı şekerleri ikram etti.
Ardından kurtarma ekibi gelerek Momoa, köpeği ve arkadaşlarını asansörden çıkardı.
Momoa, asansörden çıktıktan sonra esprili yaklaşımla “Sadece dışarı çıkmaya çalışıyorduk. Zor Ölüm’deki gibi yapmaya çalışıyorduk ama olmadı” ifadesini kullandı.
Momoa, bu ayın başında Game of Thrones’taki rol arkadaşı Emilia Clarke’ın da katıldığı bir sürpriz partiyle 40’ıncı yaş gününü kutladı.
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Anahtar Kelimeler:
Jason Momoa Aquaman game of thrones Emilia Clarke

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