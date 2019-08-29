Jason Momoa iki saat asansörde mahsur kaldı

Game of Thrones dizisiyle yıldızı parlayan ve ardından Aquaman filmiyle ününü daha da büyüten oyuncu Jason Momoa, asansörde mahsur kalmasıyla sosyal medyanın gündemine girdi. 40 yaşındaki aktör, arkadaşları ve köpeği ile birlikte kalabalık bir asansörün içinde iki saat kurtarılmayı bekledi.