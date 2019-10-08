Jason Statham ve Guy Ritchie yeniden bir arada

Aksiyon filmlerinin sevilen ismi Jason Statham ile aksiyon filmlerinin en iyi yönetmenlerinden Guy Ritchie, bir proje için birlikte çalışacak.

Snatch ve Lock, Stock and Two Smoking Barrels gibi filmlerde birlikte çalışan Guy Ritchie ve Jason Statham, 2004 yapımı Le convoyeur’ın yeniden çevrimi için tekrar bir araya geliyor.

Guy Ritchie, son olarak Matthew McConaughey başrollü The Gentlemen filmiyle sinema dünyasında büyük bir heyecana neden olmuştu. Ritchie aynı zamanda Sherlock Holmes serisi, Aladdin, RocknRolla, Kod Adı: U.N.C.L.E gibi başarılı yapımların arkasındaki isim.

Fransız aksiyon filmi Le convoyeur‘ın haklarını satın alan Miramax, filmi yönetmesi için Guy Ritchie ile filmin başrolünü üstlenmesi için Jason Statham’le jet hızıyla el sıkıştı.

2004 yapımı Le convoyeur, Vigilante adlı bir zırhlı araç şirketinde işe giren bir güvenlik görevlisinin buradaki çalışanların arasına karışıp onları daha yakından tanıyarak planını hayata geçirmek için doğru anı beklemesini konu alıyordu. Ritchie’nin versiyonu ise her hafta Los Angeles’ın dört bir yanına yüz milyonlarca dolar taşıyan bir zırhlı araç şirketinde işe giren H adlı gizemin bir adamın hikâyesini anlatacak.

Film hakkında verilen detaylar arasında, zaman dilimlerinde sıçrama yapacağı, karakterlerin bakış açısıyla hikayeyi anlatacağı, akıllarla oynayan bir yapım olması planlandığı bulunuyor.



