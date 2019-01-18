Javier Hernandez Fenerbahçe'ye önerildi

Sarı lacivertli takım, Meksikalı golcü için limitleri zorlama kararı aldı.
Yönetim beklemeye geçti
Gözlerin forvet transferine çevrildiği F.Bahçe’de, Javier Hernandez sesleri…
Daha önce Beşiktaş’ın ilgilenip yüksek maliyeti nedeniyle anlaşma sağlayamadığı Meksikalı golcü, sarı lacivertli takıma önerildi.
Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen 30 yaşındaki golcünün maliyet raporunu isteyen Ali Koç yönetimi, beklemeye geçti.
Kulübüyle Haziran 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Chicharito’nun transferi için Slimani ve Soldado’dan birinin ayrılması gerekiyor. (GÜNEŞ)
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