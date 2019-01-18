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Javier Hernandez Fenerbahçe'ye önerildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.01.2019 09:47 | Son Güncelleme

West Ham United’ın “Küçük Bezelye” lakaplı yıldız golcüsü Hernandez, menajeri tarafından F.Bahçe’ye önerildi.

Sarı lacivertli takım, Meksikalı golcü için limitleri zorlama kararı aldı.

Yönetim beklemeye geçti

Gözlerin forvet transferine çevrildiği F.Bahçe’de, Javier Hernandez sesleri…

Gözlerin forvet transferine çevrildiği F.Bahçe’de, Javier Hernandez sesleri…

Daha önce Beşiktaş’ın ilgilenip yüksek maliyeti nedeniyle anlaşma sağlayamadığı Meksikalı golcü, sarı lacivertli takıma önerildi.

Daha önce Beşiktaş’ın ilgilenip yüksek maliyeti nedeniyle anlaşma sağlayamadığı Meksikalı golcü, sarı lacivertli takıma önerildi.

Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen 30 yaşındaki golcünün maliyet raporunu isteyen Ali Koç yönetimi, beklemeye geçti.

Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen 30 yaşındaki golcünün maliyet raporunu isteyen Ali Koç yönetimi, beklemeye geçti.

Kulübüyle Haziran 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Chicharito’nun transferi için Slimani ve Soldado’dan birinin ayrılması gerekiyor. (GÜNEŞ)

Kulübüyle Haziran 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Chicharito’nun transferi için Slimani ve Soldado’dan birinin ayrılması gerekiyor. (GÜNEŞ)
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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Javier Hernandez west ham united İngiltere Premier Lig

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