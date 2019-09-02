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Javier Hernandez, Sevilla'da

İSPANYA HABERLERİ  | 02.09.2019 17:34 | Son Güncelleme

La Liga ekiplerinden Sevilla, West Ham United'da forma giyen "Chicharito" lakaplı Meksikalı forvet Javier Hernandez'i transfer etti.

Javier Hernandez, Sevilla'da

Sevilla, "Chicharito" lakaplı 31 yaşındaki Meksikalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Chicharito, yeni kulübü tarafından basına tanıtımında yaptığı konuşmada, "Buraya gelmek, kendimi göstermek açısından benim için bulunmaz bir fırsat. Sevilla'daki tüm projeler beni heyecanlandırıyor" dedi.

Milli maç için Meksika'ya gitmesi gerektiğini ancak bir an önce Sevilla forması giymek için sabırsızlandığını aktaran Hernandez, "Bu sezon 70 gol atacağım ve şampiyon olacağız demek hoşuma gider ama futbol sözün söyleneceği tek yer sahadır" şeklinde konuştu.

Kariyerinde Real Madrid'de de forma giyen Meksikalı futbolcu, "Sevilla'da her şeyimi vereceğim. İspanya'da oynadığım diğer takımdan daha iyi şeyler yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İspanyol basını, Sevilla'nın Meksikalı futbolcu için yaklaşık 8 milyon Euro ödeyeceğini ayrıca başarıya bağlı 1 milyon Euro'luk da prim olduğunu ileri sürdü.

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Javier Hernandez sevilla Chicharito

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