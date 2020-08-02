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Jayson Granger, ALBA Berlin'de

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 02.08.2020 14:27 | Son Güncelleme

Alman temsilcisi ALBA Berlin, 30 yaşındaki basketbolcu Jayson Granger ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Granger, Baskonia Vitoria-Gasteiz ile İspanya Ligi'nde 8 maçta 3.4 sayı, 2.4 asist ve 1.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Euroleague'de bugüne kadar 148 müsabakaya çıkan 30 yaşındaki basketbolcu, 9.2 sayı, 4.0 asist ve 2.4 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Jayson Granger, ALBA Berlin'de

THY Euroleague ekiplerinden ALBA Berlin yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna deneyimli basketbolcu Jayson Granger kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Granger ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Uruguaylı basketbolcu kariyerinde daha önce Estudiantes, Unicaja Malaga ve Anadolu Efes'te de forma giydi.

(İHA)

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