Jayson Granger, ALBA Berlin'de

THY Euroleague ekiplerinden ALBA Berlin yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna deneyimli basketbolcu Jayson Granger kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Granger ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Uruguaylı basketbolcu kariyerinde daha önce Estudiantes, Unicaja Malaga ve Anadolu Efes'te de forma giydi.

(İHA)





