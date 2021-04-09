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Jazz iç saha galibiyet serisini 23 maça çıkardı

09.04.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA'e 7 maçla devam edildi. Ligin zirvesindeki Jazz, Trail Blazers'ı yenerek sahasında peş peşe 23. galibiyetini aldı.

Jazz iç saha galibiyet serisini 23 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Utah Jazz, Portland Trail Blazers'ı 122-103 mağlup etti.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Jazz'da 37 sayı, 5 ribauntla oynayan Donovan Mitchell ve 18 sayı, 20 ribauntla "double double"a imza atan Rudy Gobert öne çıktı. Sahada 2 dakika kalan Ersan İlyasova ise 3 sayı kaydetti. Trail Blazers cephesinde Damian Lillard 23 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, C.J. McCollum 19 sayı üretti.

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Batı Konferansı'nın 3. basamağındaki Los Angeles Clippers, 2. sıradaki Phoenix Suns'ı 113-103 yendi.

Ev sahibi Clippers'ı galibiyete, 33 sayı, 7 ribauntla oynayan Paul George ve 27 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten Kawhi Leonard taşıdı. Suns'ta Devin Booker 24 sayı, Mikal Bridges 20 sayı, 5 ribaunt ve Deandre Ayton 18 sayı, 10 ribauntla maçı tamamladı.

SONUÇLAR

Miami Heat-Los Angeles Lakers: 110-104

Toronto Raptors-Chicago Bulls: 113-122

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 102-129

Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 116-101

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 113-103

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 122-103

Sacramento Kings-Detroit Pistons: 101-113

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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