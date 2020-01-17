Jeison Murillo: G.Saray'ın ilgisi vardı ama İspanya’ya dönmeyi seçtim

Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde ilgilendiği Sampdoria’nın Kolombiyalı savunma oyuncusu Jeison Murillo, Celta Vigo’ya transfer olmuştu.
Yeni takımda basına tanıtılan Murillo, yaptığı açıklamada Galatasaray’dan teklif aldığını doğruladı. 27 yaşındaki futbolcu, devre arası transfer döneminde Galatasaray’ın kendisine karşı bir ilgisinin olduğunu da açıkladı. Murillo, La Liga’ya dönmenin kendisi için iyi bir şey ve Celta Vigo’ya gelmenin de güzel bir meydan okuma olduğunu söyledi.
Celta Vigo, Murillo’yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı. Kolombiyalı futbolcu kariyerinde daha önce Granada, Cadiz CF, Las Palmas, Inter, Valencia ve Barcelona formaları da giymişti.
(İHA)
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