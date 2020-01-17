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  4. Jeison Murillo: G.Saray'ın ilgisi vardı ama İspanya’ya dönmeyi seçtim

Jeison Murillo: G.Saray'ın ilgisi vardı ama İspanya’ya dönmeyi seçtim

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.01.2020 13:20 | Son Güncelleme

Celta Vigo’nun kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı savunma oyuncusu Jeison Murillo, transfer döneminde Galatasaray’ın ilgisinin olduğunu fakat İspanya’da oynamayı tercih ettiği söyledi.

Jeison Murillo: G.Saray'ın ilgisi vardı ama İspanya’ya dönmeyi seçtim

Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde ilgilendiği Sampdoria’nın Kolombiyalı savunma oyuncusu Jeison Murillo, Celta Vigo’ya transfer olmuştu.

Yeni takımda basına tanıtılan Murillo, yaptığı açıklamada Galatasaray’dan teklif aldığını doğruladı. 27 yaşındaki futbolcu, devre arası transfer döneminde Galatasaray’ın kendisine karşı bir ilgisinin olduğunu da açıkladı. Murillo, La Liga’ya dönmenin kendisi için iyi bir şey ve Celta Vigo’ya gelmenin de güzel bir meydan okuma olduğunu söyledi.

Celta Vigo, Murillo’yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı. Kolombiyalı futbolcu kariyerinde daha önce Granada, Cadiz CF, Las Palmas, Inter, Valencia ve Barcelona formaları da giymişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
celta vigo Galatasaray Jeison Murillo Spor Toto Süper Lig İspanya La Liga

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