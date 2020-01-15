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  4. Jeison Murillo resmen Celta Vigo'da

Jeison Murillo resmen Celta Vigo'da

İSPANYA HABERLERİ  | 15.01.2020 22:04 | Son Güncelleme

Ara transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Jeison Murillo, La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya imza attı.

Jeison Murillo resmen Celta Vigo'da

Celta Vigo, 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Serie A ekiplerinden Sampdoria'dan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Valencia'nın Sampdoria'ya kiraladığı 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperin, İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi feshedildi. Okay Yokuşlu'nun da formasını giydiği Celta Vigo, Valencia ile anlaşarak Jeison Murillo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Celta Vigo'dan yapılan resmi açıklamada, sezon sonuna kadar kiralanan Jeison Murillo'nun satın alma opsiyonun da olduğu duyuruldu. İspanyol basını, satın alma opsiyonunun 16 milyon euro olduğunu öne sürdü.

Jeison Murillo, İspanya'da daha önce Granada, Las Palmas, Cadiz, Valencia ve Barcelona formaları giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Jeison Murillo celta vigo Transfer

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