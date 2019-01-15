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Jelena Karleusa'nın skandal fotoğrafları ortaya çıktı! Tosic'i o futbolcuyla aldatmış

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 15.01.2019 17:36 | Son Güncelleme

Jelena Karleusa'nın Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'i Bosnalı futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığı iddiası Sırp basınını salladı. Jelena ile Ognjen Vranjes'in "Facetime" üzerinden çırılçıplak görüntülü konuştuğu ve ünlü şarkıcının mahrem yerlerini Vranjes'e gösterdiği iddia edildi. Jelena bu haberleri yalanlarken, Vranjes ise Jelena ile 2 yıl boyunca ilişki yaşadıklarını itiraf etti.

Jelena Karleusa'nın Tosic'i aldattığı skandal fotoğraflar ortaya çıktı

Jelena Karleusa'nın skandal fotoğrafları ortaya çıktı

Jelena Karleusa ve Ognjen Vranjes'in 'FaceTime'da yaptığı o görüşmenin fotoğrafları internete düşerken, Jelena bunların gerçek olmadığını açıkladı.

Jelena Karleusa ve Ognjen Vranjes'in 'FaceTime'da yaptığı o görüşmenin fotoğrafları internete düşerken, Jelena bunların gerçek olmadığını açıkladı.

Jelena, Ognjen Vranjes'in Tosic ile boşanması için bu tarz gerçek olmayan fotoğrafları internete sızdırdığını söyledi.

Jelena, Ognjen Vranjes'in Tosic ile boşanması için bu tarz gerçek olmayan fotoğrafları internete sızdırdığını söyledi.

BENİM FOTOĞRAFLARIM DEĞİL | Jelena, Vranjes'in kendisini ölümle tehdit ettiği yazışmaları paylaştı.

BENİM FOTOĞRAFLARIM DEĞİL | Jelena, Vranjes'in kendisini ölümle tehdit ettiği yazışmaları paylaştı.

Evli ve çocuklu bir kadına iftira atıldığını söyleyen Jelena, kendisiyle ilgili fotoğrafların gerçek olmadığını, görüntülerin photoshop olduğunu iddia etti.

Evli ve çocuklu bir kadına iftira atıldığını söyleyen Jelena, kendisiyle ilgili fotoğrafların gerçek olmadığını, görüntülerin photoshop olduğunu iddia etti.

VRANJES AĞLIYOR | Ayrıca Jelena, Vranjes'in kendisi ile birlikte olması için ağlayan bir fotoğraf attığını da iddia etti.

VRANJES AĞLIYOR | Ayrıca Jelena, Vranjes'in kendisi ile birlikte olması için ağlayan bir fotoğraf attığını da iddia etti.

Seksi şarkıcı, Bosnalı futbolcunun kendisine cinsel organının fotoğrafını gönderdiğini de kişisel hesabından paylaştı.

Seksi şarkıcı, Bosnalı futbolcunun kendisine cinsel organının fotoğrafını gönderdiğini de kişisel hesabından paylaştı.

TOSIC FARK ETTİ Mİ? | Vranjes'in konserini izlemeye gittiği Jelena'ya daha sonra mesajlar gönderdiği ve bunları fark eden Tosic'in meslektaşını ölümle tehdit ettiği öne sürülüyordu.

TOSIC FARK ETTİ Mİ? | Vranjes'in konserini izlemeye gittiği Jelena'ya daha sonra mesajlar gönderdiği ve bunları fark eden Tosic'in meslektaşını ölümle tehdit ettiği öne sürülüyordu.

HESABINI VERECEKLER | Ayrılık iddiaları hakkında açıklama yapan Jelena, "İnternette dolaşan fotoğraflarla ilgili şunu söyleyeyim. Fotoğrafların çoğunda resmim bile gözükmüyor.

HESABINI VERECEKLER | Ayrılık iddiaları hakkında açıklama yapan Jelena, "İnternette dolaşan fotoğraflarla ilgili şunu söyleyeyim. Fotoğrafların çoğunda resmim bile gözükmüyor.

Fotoğraflar üzerinde shop var. Bunun içerisinde sadece bir kişi değil bir organizasyonun olduğunu düşünüyorum. Kim varsa bunun hesabını da verecek. Tosic ile de evliliğimizde hiçbir sorun yok" dedi.

Fotoğraflar üzerinde shop var. Bunun içerisinde sadece bir kişi değil bir organizasyonun olduğunu düşünüyorum. Kim varsa bunun hesabını da verecek. Tosic ile de evliliğimizde hiçbir sorun yok" dedi.

Tosic ise Instagram'dan "Kimseyi ne tehdit ettim ne de aradım. Gazetecilerden kendilerini zorlamamalarını rica ediyorum. Düşmanlarımız için sadece uzun bir yaşam ve başarı diliyorum" mesajını paylaştı.

Tosic ise Instagram'dan "Kimseyi ne tehdit ettim ne de aradım. Gazetecilerden kendilerini zorlamamalarını rica ediyorum. Düşmanlarımız için sadece uzun bir yaşam ve başarı diliyorum" mesajını paylaştı.

Jelena'nın telefonundan bazı fotoğraflarının çalındığı ya da photosop olduğu iddiası ise belirsizliğini koruyor.

Jelena'nın telefonundan bazı fotoğraflarının çalındığı ya da photosop olduğu iddiası ise belirsizliğini koruyor.

VRANJES: JELENA'YLA 2 YIL İLİŞKİ YAŞADIK | İddiaların diğer muhatabı Ognjen Vranjes ise yaptığı açıklamada, "Jelena ve ben iki yıl önce Instagram ile tanıştık ve birbirimizin telefon numalarını aldık.

VRANJES: JELENA'YLA 2 YIL İLİŞKİ YAŞADIK | İddiaların diğer muhatabı Ognjen Vranjes ise yaptığı açıklamada, "Jelena ve ben iki yıl önce Instagram ile tanıştık ve birbirimizin telefon numalarını aldık.

İki yıl boyunca birçok yer gezdik. Beni Atina’da ziyaret etti, beni evinde de ağırladı. Şimdi kirli çamaşırlarını inkar edip ağlıyor.

İki yıl boyunca birçok yer gezdik. Beni Atina’da ziyaret etti, beni evinde de ağırladı. Şimdi kirli çamaşırlarını inkar edip ağlıyor.

Söylediğim her şeyi kanıtlamaya hazırım. Jelena'yı bu ilişkiye zorlamadım her şey karşılıklı oldu. Tüm bunlara maruz kalan ailem için çok üzgünüm.

Söylediğim her şeyi kanıtlamaya hazırım. Jelena'yı bu ilişkiye zorlamadım her şey karşılıklı oldu. Tüm bunlara maruz kalan ailem için çok üzgünüm.

Gerçeği söyleyip, diğer suçlamalardan korunmamın tek yolu bu" ifadelerini kullanarak Jelena Karleusa ile ilişki yaşadığını itiraf etti.

Gerçeği söyleyip, diğer suçlamalardan korunmamın tek yolu bu" ifadelerini kullanarak Jelena Karleusa ile ilişki yaşadığını itiraf etti.
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Anahtar Kelimeler:
jelena karleusa Dusko Tosic Ognjen Vranjes

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