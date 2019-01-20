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Jelena Karleusa - Ognjen Vranjes yaşak aşkı için bomba iddia

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 20.01.2019 09:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın bir başka futbolcu Ognjen Vranjes ile 'FaceTime'da çırılçıplak şekilde yaptığı görüşmenin kareleri Sırp basınını sallamıştı. Jelena Karleusa - Ognjen Vranjes yasak aşkıyla ilgili ortaya yeni bir iddia daha atıldı.

Jelena Karleusa - Ognjen Vranjes yaşak aşkı için bomba iddia

Jelena Karleusa - Ognjen Vranjes yaşak aşkı için bomba iddia

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın başka bir futbolcuyla Facetime'dan çıplak görüştüğü iddia edilen fotoğrafları, Sırp basınında manşetlere çıkmıştı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın başka bir futbolcuyla Facetime'dan çıplak görüştüğü iddia edilen fotoğrafları, Sırp basınında manşetlere çıkmıştı.

ÇOCUKLARINA DOKTOR OLARAK MI TANITTI? | Informer dergisi, Jelena Karleusa'nın, Vranjes'i Tosic'le yaşadığı eve getirdiğini ve çocuklarına doktor olarak tanıttığını yazdı.

ÇOCUKLARINA DOKTOR OLARAK MI TANITTI? | Informer dergisi, Jelena Karleusa'nın, Vranjes'i Tosic'le yaşadığı eve getirdiğini ve çocuklarına doktor olarak tanıttığını yazdı.

40 yaşındaki Sırp şarkıcı, eşi Tosic'in Çin'de imzalayacağı büyük sözleşmenin ardından Vraryes'e boşanma sözü verdi.

40 yaşındaki Sırp şarkıcı, eşi Tosic'in Çin'de imzalayacağı büyük sözleşmenin ardından Vraryes'e boşanma sözü verdi.

"ANLAŞMADAN SONRA SENİNLE EVLENECEĞİM" | Dusko Tosic, yeni takımıyla 14 milyon Euro'luk anlaşma inzalamıştı. Jelena'nın, "Vraryes'e 'Anlaşmadan sonra seninle evleneceğim' sözü verdiği" haberlerine ne cevap vereceği merak konusu oldu.

"ANLAŞMADAN SONRA SENİNLE EVLENECEĞİM" | Dusko Tosic, yeni takımıyla 14 milyon Euro'luk anlaşma inzalamıştı. Jelena'nın, "Vraryes'e 'Anlaşmadan sonra seninle evleneceğim' sözü verdiği" haberlerine ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Informer dergisi, "Bu evliliğin artık sürmesi imkansız gibi" yorumunda bulundu.

Informer dergisi, "Bu evliliğin artık sürmesi imkansız gibi" yorumunda bulundu.

"TOSIC DE GERÇEKLERİ BİLİYOR" | Sırp basınında, "Tosic de gerçekleri biliyor ama ayrılık kararı için beklemede" haberleri çıktı.

"TOSIC DE GERÇEKLERİ BİLİYOR" | Sırp basınında, "Tosic de gerçekleri biliyor ama ayrılık kararı için beklemede" haberleri çıktı.

MUTLULUK POZU | Dusko Tosic, magazin basınından düşmeyen haberleri yalanladı ve şarkıcı eşi ile 'mutluyum' pozu paylaştı.

MUTLULUK POZU | Dusko Tosic, magazin basınından düşmeyen haberleri yalanladı ve şarkıcı eşi ile 'mutluyum' pozu paylaştı.

VRANJES BÜTÜN HESAPLARINI KAPATTI | Bosna Hersekli futbolcu Vranjes ise skandal nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapattı. Vranjes'e taraftarlar da tepki gösterdi.

VRANJES BÜTÜN HESAPLARINI KAPATTI | Bosna Hersekli futbolcu Vranjes ise skandal nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapattı. Vranjes'e taraftarlar da tepki gösterdi.

İşte ortaya çıkan skandal aldatma hikayesi...

İşte ortaya çıkan skandal aldatma hikayesi...

Jelena Karleusa ve Ognjen Vranjes'in 'FaceTime'da yaptığı o görüşmenin fotoğrafları internete düşerken, Jelena bunların gerçek olmadığını açıkladı.

Jelena Karleusa ve Ognjen Vranjes'in 'FaceTime'da yaptığı o görüşmenin fotoğrafları internete düşerken, Jelena bunların gerçek olmadığını açıkladı.

Jelena, Ognjen Vranjes'in Tosic ile boşanması için bu tarz gerçek olmayan fotoğrafları internete sızdırdığını söyledi.

Jelena, Ognjen Vranjes'in Tosic ile boşanması için bu tarz gerçek olmayan fotoğrafları internete sızdırdığını söyledi.

BENİM FOTOĞRAFLARIM DEĞİL | Jelena, Vranjes'in kendisini ölümle tehdit ettiği yazışmaları paylaştı.

BENİM FOTOĞRAFLARIM DEĞİL | Jelena, Vranjes'in kendisini ölümle tehdit ettiği yazışmaları paylaştı.

Evli ve çocuklu bir kadına iftira atıldığını söyleyen Jelena, kendisiyle ilgili fotoğrafların gerçek olmadığını, görüntülerin photoshop olduğunu iddia etti.

Evli ve çocuklu bir kadına iftira atıldığını söyleyen Jelena, kendisiyle ilgili fotoğrafların gerçek olmadığını, görüntülerin photoshop olduğunu iddia etti.

VRANJES AĞLIYOR | Ayrıca Jelena, Vranjes'in kendisi ile birlikte olması için ağlayan bir fotoğraf attığını da iddia etti.

VRANJES AĞLIYOR | Ayrıca Jelena, Vranjes'in kendisi ile birlikte olması için ağlayan bir fotoğraf attığını da iddia etti.

Seksi şarkıcı, Bosnalı futbolcunun kendisine cinsel organının fotoğrafını gönderdiğini de kişisel hesabından paylaştı.

Seksi şarkıcı, Bosnalı futbolcunun kendisine cinsel organının fotoğrafını gönderdiğini de kişisel hesabından paylaştı.

TOSIC FARK ETTİ Mİ? | Vranjes'in konserini izlemeye gittiği Jelena'ya daha sonra mesajlar gönderdiği ve bunları fark eden Tosic'in meslektaşını ölümle tehdit ettiği öne sürülüyordu.

TOSIC FARK ETTİ Mİ? | Vranjes'in konserini izlemeye gittiği Jelena'ya daha sonra mesajlar gönderdiği ve bunları fark eden Tosic'in meslektaşını ölümle tehdit ettiği öne sürülüyordu.

HESABINI VERECEKLER | Ayrılık iddiaları hakkında açıklama yapan Jelena, "İnternette dolaşan fotoğraflarla ilgili şunu söyleyeyim. Fotoğrafların çoğunda resmim bile gözükmüyor.

HESABINI VERECEKLER | Ayrılık iddiaları hakkında açıklama yapan Jelena, "İnternette dolaşan fotoğraflarla ilgili şunu söyleyeyim. Fotoğrafların çoğunda resmim bile gözükmüyor.

Fotoğraflar üzerinde shop var. Bunun içerisinde sadece bir kişi değil bir organizasyonun olduğunu düşünüyorum. Kim varsa bunun hesabını da verecek. Tosic ile de evliliğimizde hiçbir sorun yok" dedi.

Fotoğraflar üzerinde shop var. Bunun içerisinde sadece bir kişi değil bir organizasyonun olduğunu düşünüyorum. Kim varsa bunun hesabını da verecek. Tosic ile de evliliğimizde hiçbir sorun yok" dedi.

Tosic ise Instagram'dan "Kimseyi ne tehdit ettim ne de aradım. Gazetecilerden kendilerini zorlamamalarını rica ediyorum. Düşmanlarımız için sadece uzun bir yaşam ve başarı diliyorum" mesajını paylaştı.

Tosic ise Instagram'dan "Kimseyi ne tehdit ettim ne de aradım. Gazetecilerden kendilerini zorlamamalarını rica ediyorum. Düşmanlarımız için sadece uzun bir yaşam ve başarı diliyorum" mesajını paylaştı.

Jelena'nın telefonundan bazı fotoğraflarının çalındığı ya da photosop olduğu iddiası ise belirsizliğini koruyor.

Jelena'nın telefonundan bazı fotoğraflarının çalındığı ya da photosop olduğu iddiası ise belirsizliğini koruyor.

VRANJES: JELENA'YLA 2 YIL İLİŞKİ YAŞADIK | İddiaların diğer muhatabı Ognjen Vranjes ise yaptığı açıklamada, "Jelena ve ben iki yıl önce Instagram ile tanıştık ve birbirimizin telefon numalarını aldık.

VRANJES: JELENA'YLA 2 YIL İLİŞKİ YAŞADIK | İddiaların diğer muhatabı Ognjen Vranjes ise yaptığı açıklamada, "Jelena ve ben iki yıl önce Instagram ile tanıştık ve birbirimizin telefon numalarını aldık.

İki yıl boyunca birçok yer gezdik. Beni Atina’da ziyaret etti, beni evinde de ağırladı. Şimdi kirli çamaşırlarını inkar edip ağlıyor.

İki yıl boyunca birçok yer gezdik. Beni Atina’da ziyaret etti, beni evinde de ağırladı. Şimdi kirli çamaşırlarını inkar edip ağlıyor.

Söylediğim her şeyi kanıtlamaya hazırım. Jelena'yı bu ilişkiye zorlamadım her şey karşılıklı oldu. Tüm bunlara maruz kalan ailem için çok üzgünüm.

Söylediğim her şeyi kanıtlamaya hazırım. Jelena'yı bu ilişkiye zorlamadım her şey karşılıklı oldu. Tüm bunlara maruz kalan ailem için çok üzgünüm.

Gerçeği söyleyip, diğer suçlamalardan korunmamın tek yolu bu" ifadelerini kullanarak Jelena Karleusa ile ilişki yaşadığını itiraf etti.

Gerçeği söyleyip, diğer suçlamalardan korunmamın tek yolu bu" ifadelerini kullanarak Jelena Karleusa ile ilişki yaşadığını itiraf etti.
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Anahtar Kelimeler:
jelena karleusa Ognjen Vranjes Dusko Tosic

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