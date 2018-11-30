Jelena Karleusa ve Tosic, Beşiktaş - Galatasaray maçını izlemeye geliyor!

Beşiktaş'ın eski savunmacısı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Twitter hesabından siyah-beyazlı taraftarları sevindiren bir twit paylaştı.
Jelena, yaptığı açıklamada Beşiktaşlı taraftarlara seslenerek, Tosic ile beraber Vodafona Park'a geleceğini duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanılacak Beşiktaş - Galatasaray maçını Tosic ve Jelena'da tribünden takip edecek.
BEŞİKTAŞ'A PARA KAZANDIRARAK GİTMİŞTİ
Dusko Tosic, 2015-2016 sezonunda Gençlerbirliği'nden bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuş, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 100 karşılaşmada 7 gole imza atmıştı.
Başarılı geçen 2017-2018 sezonunun ardından Tosic 4.5 milyon euro bedelle Guangzhou R&F Futbol Kulübü'ne transfer olmuştu.
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