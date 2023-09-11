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  4. Jenni Hermoso'yu dudaklarından öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales istifa etti!

Jenni Hermoso'yu dudaklarından öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales istifa etti!

11.09.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında milli oyuncu Jenni Hermoso'yu dudaklarından öpmesinin ardından ülkede büyük tepki çeken İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales istifa etti.

İspanya'da günlerdir tartışma konusu olan ve FIFA'nın kararıyla görevinden uzaklaştırılan eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, istifa ettiğini açıkladı.

Rubiales, X hesabından yaptığı açıklamada, 2018 yılından bu yana yürüttüğü RFEF başkanlığından ve 2019'da seçildiği UEFA başkan yardımcılığından istifa ettiğini duyurdu.

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Diğer yandan Rubiales, İngiliz Sky News televizyon kanalına verdiği demeçte, "özellikle kızları ve ailesinin yaşadığı durumdan dolayı artık RFEF'de çalışamayacağını, ayrıca İspanya, Portekiz ve Fas'ın 2030 Dünya Kupası organizasyonu için sunduğu ortak adaylığın kazanmasına olanak sağlamak için başkanlık görevini bırakma kararı aldığını" savundu.

NE OLMUŞTU?

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FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 20 Ağustos'taki finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın Sidney'de maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales'in bazı hareketleri tepki almıştı.

İspanya'nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününden uygunsuz hareketler yapan Rubiales, daha sonra madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu açtığı soruşturma kapsamında 90 gün süreyle geçici olarak görevinden alınan Rubiales'in istifa etmesi için İspanya'da siyasi, hukuki ve sosyal baskı yapılıyordu.

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