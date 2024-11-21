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58 yaşındaki Salma Hayek'in genç kalma sırları merak ediliyor! Meyve suyu detoksu nedir?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.11.2024 13:50
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Salma Hayek meyve suyu detoksu ile genç kalıyor. 58 yaşındaki oyuncu "Diyet yapmayı sevmiyorum ve bu konuda iyi değilim" diyor. Cesur pozlarıyla adından söz ettiren Salma Hayek

58 yaşındaki Salma Hayek'in genç kalma sırları merak ediliyor! Meyve suyu detoksu nedir?

Salma Hayek, sosyal medyada cesur paylaşımlarıyla dikkat çekerken, genç kalmasıyla da takdir topluyor. 58 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde "Hiç botoks yaptırmadım" diyerek gündem olmuştu.

Sağlıklı bir yaşam için dengeli bir beslenmenin yanı sıra, Hayek önemli etkinlikler öncesinde ve sağlığını yeniden dengelemek için taze meyve suyu kürleri uyguluyor.

Hayek, "Stresli hissettiğimde, rahatlama için yemeklere yönelirim," diyor. "Bir meyve suyu detoksu yaptıktan sonra, sağlıklı bir şekilde beslenmeye motivasyon buluyorum ve duygusal olarak değil. Detoks benim meditasyonum gibi. Beni durduruyor, odaklanmamı sağlıyor ve vücuduma ne koyduğumu düşünmeme yardımcı oluyor. Sağlığım için bir taahhütte bulunuyorum ve sıfırdan başlıyorum" dedi.

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Aynı zamanda bir yemek meraklısı ve her köşeden mutfak kültürlerini denemeyi seven, alışılmadık lezzet kombinasyonlarına açık biri olan Hayek, yiyecek alımını sınırlamayı sevmiyor.

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Salma Hayek, "Diyet yapmayı sevmiyorum ve bu konuda iyi değilim," diyerek ekliyor:

"İhtiyaç duyduğumda kısa süreli meyve suyu detoksları ile kendimi yeniliyorum."

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MEYVE SUYU DETOKSU NASIL YAPILIR?

Hayek'in önerdiği detoks süresi genellikle 3 ila 5 gündür. Bu süre boyunca kişi sadece taze sıkılmış meyve ve sebze suları tüketir, böylece vücut zararlı toksinlerden arınır ve sağlıklı bir şekilde yenilenir.

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Anahtar Kelimeler:
Salma Hayek Meyve suyu
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