Jennifer Aniston'dan aşı eleştirilere yanıt

Jennifer Aniston geçtiğimiz günlerde Covid-19 aşısını olmayı reddeden arkadaşlarıyla görüşmeyi kestiğini açıklamasının ardından gelen eleştirilere yanıt verdi.

Aniston, neden aşısız arkadaşlarıyla görüşmekten endişe duyduğunu merak eden bir takipçisine yanıt verdi.



Takipçisinin, “Eğer kendisi aşılıysa koruması yok mu? Neden etrafındaki aşılanmamış insanları dert ediyor ki?” yorumunda bulunması üzerine 52 yaşındaki oyuncu "Eğer sizde varyant varsa aşılı olsam bile bana bulaştırabilirsiniz" dedi.



Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Biraz hasta olabilirim ama aşılı olduğum için hastaneye kaldırılmam ya da ölmem"



"Ama ben aşısız ya da bir sağlık sorunu olan birine bulaştırırsam o kişinin hayatını riske atabilirim. İşte bu yüzden endişeleniyorum. Burada sadece kendimizi düşünmememiz gerekiyor”





