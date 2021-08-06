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Jennifer Aniston'dan aşı eleştirilere yanıt

06.08.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Aşı olmayan arkadaşlarımla görüşmüyorum" diyen yıldız oyuncu Jennifer Aniston, eleştirilere yanıt verdi. Aniston, "Bana varyant bulaştırabilirsiniz. Ben aşısız ya da bir sağlık sorunu olan birine bulaştırırsam o kişinin hayatını riske atabilirim. İşte bu yüzden endişeleniyorum" dedi.

Jennifer Aniston'dan aşı eleştirilere yanıt

Jennifer Aniston geçtiğimiz günlerde Covid-19 aşısını olmayı reddeden arkadaşlarıyla görüşmeyi kestiğini açıklamasının ardından gelen eleştirilere yanıt verdi.

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Aniston, neden aşısız arkadaşlarıyla görüşmekten endişe duyduğunu merak eden bir takipçisine yanıt verdi.

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Takipçisinin, “Eğer kendisi aşılıysa koruması yok mu? Neden etrafındaki aşılanmamış insanları dert ediyor ki?” yorumunda bulunması üzerine 52 yaşındaki oyuncu "Eğer sizde varyant varsa aşılı olsam bile bana bulaştırabilirsiniz" dedi.

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Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Biraz hasta olabilirim ama aşılı olduğum için hastaneye kaldırılmam ya da ölmem"

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"Ama ben aşısız ya da bir sağlık sorunu olan birine bulaştırırsam o kişinin hayatını riske atabilirim. İşte bu yüzden endişeleniyorum. Burada sadece kendimizi düşünmememiz gerekiyor”

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Aniston koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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