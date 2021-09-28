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Jennifer Aniston: Friends kadrosu dizinin ardından acı gerçeklerle karşılaştı

28.09.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jennifer Aniston kısa süre önce Friends ekibinin yeniden bir araya gelişinin oyuncu kadrosunun öngöremediği birçok şeyi fark etmesini sağladığını söyledi.

Jennifer Aniston: Friends kadrosu dizinin ardından acı gerçeklerle karşılaştı

Jennifer Aniston; Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer ve Matthew Perry ile yıllar sonra yeniden bir araya geldiği Friends Özel Bölümü'nün (Friends Reunion Special) dizi kadrosunun acı gerçeklerle yüzleşmesine neden olduğunu söyledi.

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Independent Türkçe'nin haberine göre; Aniston verdiği yeni röportajda yeniden bir araya geldikleri özel bölümün kalbe inen beklenmedik bir yumruk etkisi yarattığını ve dizi sona erdiğinde oyuncu kadrosunun muazzam kişisel değişimlerden geçtiğini fark etmesini sağladığını açıkladı.

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Hollywood yıldızı dizi sona erdiğinde oyuncu kadrosunun çok gayretli ve mutlu biçimde geleceğe baktığını fakat onları bekleyen daha çok şey olduğunu söyledi. 52 yaşındaki oyuncu "Acı gerçekler ve değişikliklerle karşılaştık; kayıplar yaşadık; bebekler, evlilikler, boşanmalar ve düşükler oldu. Oysa mutlu bir cehalet içinde yeniden bir araya gelmiştik" dedi.

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The New York Times'a konuşan Aniston "Bunun ne kadar eğlenceli olacağını, Stage 24'e tam olarak eskiden olduğu gibi, tam olarak bıraktığımız gibi dönmenin nasıl olacağını düşünüyorduk. Fakat kalbimize beklenmedik bir yumruk yemiş gibi olduk. Anlaşılan zamanda yolculuk yapmak o kadar da kolay değilmiş" dedi.

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Jennifer Aniston "Benim için gerçekten duygusal şeylerden biri, o zamanlar her şeyin çok daha basit olduğunu fark etmekti. Bir kere şimdiki gibi sosyal medya yoktu" diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Aniston Friends dizisi
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